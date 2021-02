El Córdoba B se viene abajo en la segunda mitad ante un crecido San Roque de Lepe (1-2)

Fin a la racha. El Córdoba B no pudo con un San Roque de Lepe que se llevó tres puntos de oro de la Ciudad Deportiva y se coloca en la cima de la tabla junto al Ciudad de Lucena, con el que se medirá este próximo miércoles en un duelo de alto voltaje. Los leperos aprovecharon un bajón físico de los locales para alzarse con el triunfo tras una gran segunda mitad, en la que los blanquiverdes no estuvieron tan atinados como en la primera parte. Con este revés, los de Germán Crespo, que ponen fin a su gran dinámica de seis citas sin perder, se quedan cuartos en la clasificación en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

El filial cordobesista, que se impuso en la anterior cita al Sevilla C (1-2), tenía una cita de peso ante los onubenses, segundos clasificados. La gran sorpresa en el once inicial de Germán Crespo fue ver a Luismi y Meléndez, que llegaron pocos minutos antes tras no jugar ningún minuto con el primer equipo en el Estadio Jesús Navas ante el Sevilla Atlético. Con ambos jugadores en el once, el lateral izquierdo regresó a jugar con el Córdoba B, al igual que Diego García tras cumplir un partido de sanción.

Pronto empezó a crear peligro el cuadro blanquiverde sobre el área de los leperos, que se atrincheraron atrás con una defensa que por momentos era de cinco jugadores. Diego Domínguez, que sigue en un momento dulce, se topó con Robador tras un centro de Meléndez. Poco después, el ariete blanquiverde remató ajustado al palo izquierdo de la portería onubense. Sin embargo, en su primera llegada, el cordobés Nané metió un centro-chut que empujó Borja al fondo de la red. Duro mazazo para los de Germán Crespo, que aún así no se amilanaron y mantuvieron su dominio del choque.

Tras el 0-1, Diego García se encontró también con la buena intervención de Robador. Y es que el filial se encontraba cómodo, jugando a un gran nivel. Sólo se le faltaba acierto de cara a puerta. Rozando la media hora de juego, Moyano de nuevo probó fortuna con un tiro que paró el meta visitante. Pero el dominio del Córdoba B era total ante un San Roque de Lepe que no logró entrar en juego. En una gran acción de Luismi, Juanjo lo trabó en su área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Diego Domínguez, que suma y sigue, se encargó de poner el empate en el marcador. Un justo premio a los méritos realizados por el conjunto cordobesista.

En los minutos finales de esta primera mitad, Nané se fue de Visus y metió en aprietos a la zaga local con un disparo que salió fuera por poco. Acto seguido, pudo llegó el gol de la jornada pero la vaselina de Diego Domínguez se fue por escasos metros por encima del larguero. Con tablas en el marcador se llegó al descanso, aunque con la sensación de que el Córdoba B merecía un mejor premio.

Tras el receso, todo cambió desde el inicio. El San Roque de Lepe dio un paso adelante y se notó sobre el verde de la Ciudad Deportiva. El filial ya no estaba tan cómodo ni tan fresco. El cansancio físico se notó en un equipo que no tuvo las ideas de la primera mitad. Y eso lo vio el cuadro onubense para buscar el tanto de victoria. Abeledo, todo un incordio en las acciones de estrategia, se topó con una gran intervención de Javi Romero. Poco después, la suerte se alió con los de Germán Crespo, ya que el disparo de Pablo Ortiz lo repelió el larguero. Era el mejor momento de los leperos, que dieron el gran golpe con un golazo de Becken. El central cabeceó a la escuadra una medida falta botada por Abeledo.

Tras el 1-2, tocaba levantar de nuevo el ánimo, pero el golpe fue letal. Los blanquiverdes no vieron los huecos de la primera mitad por los costados y estuvieron muy espesos. Germán Crespo movió el banquillo y dio entrada a Veloso, Tellado y Núñez y apostó por un 3-5-2. Ya en el descuento volvió a acercarse al área de Robador. Tellado probó con un disparo que salió fuera, aunque a la contra no atinó a sentenciar Pablo Ortiz. Eso hizo que sufriesen hasta última hora. Luismi, muy cansado, tuvo la última pero su lanzamiento se fue muy alto. Ahí se acabaron las opciones de sumar de un Cordoba B que puso fin a su gran dinámica ante un buen San Roque de Lepe.

Ficha técnica

1 - Córdoba B: Javi Romero; Puga, Álex Sánchez (Núñez, 77'), Visus (Juan Luna, 94'), Meléndez; Moyano, Marcelo; Iván Navarro (Tellado, 77'), Diego García (Felipe Veloso, 77'), Luismi; y Diego Domínguez.

2 - San Roque de Lepe: Robador; Carmona, Becken, Antonio López; Juanjo, Joel (David Rodríguez, 82'), Javi Medina (Miguel Reina, 33'), Camacho (Juan Gómez, 61'), Abeledo (Montenegro, 82'); Borja (Pablo Ortiz, 61') y Nané.

Goles: 0-1 (13') Borja Jiménez. 1-1 (35') Diego Domínguez, de penalti. 1-2 (71') Becken.

Árbitro: Cruz Navarro (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla al local Marcelo, y a los visitantes Becken, Juanjo y David Rodríguez.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.