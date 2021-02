González Calvo lanza un mensaje claro a la plantilla del Córdoba CF

La derrota del Córdoba CF ante el Sevilla Atlético ha sumido a la entidad en una profunda crisis deportiva. Como era de esperar, el alargar la mala dinámica una semana más ha generado en el club el nerviosismo propio de la situación. A falta de cuatro jornadas para cerrar la primera fase, el conjunto blanquiverde parece lejos de alcanzar el objetivo marcado, y desde el club ya se apunta directamente a los jugadores como los responsables de la situación. Por eso mismo, también como los únicos que tienen en su mano remediar el rumbo errático del equipo, y Javier González Calvo ha asegurado que todo el club espera que ellos den el paso adelante necesario.

El consejero delegado del club ha defendido la labor de Pablo Alfaro y ha asegurado que será el técnico hasta final de curso pase lo que pase, aunque no ha escondido la honda preocupación existente. "Pablo Alfaro será nuestro entrenador hasta final de temporada y si Dios quiere muchas más. El equipo ha pegado un cambio en las últimas semanas y estamos muy preocupados, entendemos que ellos también. Pero ha llegado el momento de los hombres, y no de los nombres. Ahora es cuando tocar estar unidos, más fuertes, e intentar ganar estos 12 puntos, porque 9 los vamos a jugar en casa", ha explicado.

"Creo que unidos, con pasión, con gente profesional como la que tenemos, deberían llegar los resultados. El que no esté preparado que lo diga, que no pasa nada, que tenemos más categorías que pueden ayudarnos en estos últimos cuatro partidos", ha añadido el CEO del club.

Pese a ello, el abogado no niega que están muy preocupados. "Claro que estamos preocupados. Hay que hacer autocrítica, saber lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, y ponerlo en funcionamiento", ha indicado, pues tiene claro que la evaluación del proyecto se hará en base a los resultados deportivos del primer equipo: "Al final, es triste, pero hay que decirlo así, todo el trabajo que se está haciendo en estos meses simplemente se ve reflejado en los resultados del primer equipo. No es tratarlo con justicia pero es así, el Córdoba es su primer equipo, y el resto da un poco más igual".

Con todo, Javier González Calvo cree que el equipo aún está a tiempo de reaccionar. "Si no pensara que podemos conseguir los 12 puntos esta mañana no me habría levantado a las 5:30 para venir de Madrid. Claro que lo pienso, pero no puedo cerrar los ojos y olvidar la situación en la que estamos. Por eso tenemos que estar unidos para sacar esto adelante, cualquier problema o desviación nos creará problemas, pero para eso estamos aquí, para solucionarlo. Esto es fútbol y sabemos que es complicado. No estamos haciendo buenos partidos y además en esta situación la pelotita es caprichosa y no tienes la suerte que podías tener en otros momentos, pero tenemos los profesionales adecuados para resolverlo", ha reiterado.

El consejero delegado es consciente de que lo visto hasta ahora "no es el resultado que esperábamos ni nosotros ni los aficionados" y cree que "cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y asumir las funciones por las que un club de fútbol les paga", por lo que reiteró que "es el momento de que aparezcan los hombres y no los nombres".

Cuestionado directamente por el origen del problema, si está en la dirección deportiva, en el campo o en los gestores, González Calvo ha señalado a los protagonistas, los futbolistas. "No creo que sea un problema de dirección deportiva ni de gestión. Al final hemos dado todos los medios necesarios y hemos evaluado el mercado invernal para traer a gente. Desde que llevo aquí han pasado tres entrenadores y no creo ya que sea de ellos el problema. Cada uno debe dar un paso adelante, dejar claro que los colores que viste son los del Córdoba y en el minuto 30 de los partidos dejarlo claro. Ya se lo dije a ellos la semana pasada y se lo volveré a recordar", ha asegurado.

En su mensaje también ha habido lugar para la autocrítica, al ser cuestionado por si uno de los problemas podría ser la excesiva tranquilidad que se le ha dado a la plantilla. "Al final he dejado mucho hacer a los profesionales, pensando que en este equipo que trajimos tenemos profesionales que saben perfectamente lo que hacer. Como cualquier dirigente que pone en manos de gente profesional parte de su club o su empresa..., cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, e igual he sido un poco laxo a la hora de no tomar decisiones en un momento dado", ha reconocido el consejero delegado.

Con todo, ha vuelto a dejar claro su mensaje al señalar que lo que se puede es "jugar a que somos el Córdoba y llegarán los resultados". "Estamos esperando los resultados hace mucho tiempo y creo que lo que toca es dar ese paso adelante porque son ellos los que nos pueden sacar de esta situación. Estamos con ellos. Para mí esto es principal, es lo más importante y aquí me van a tener junto con mi consejo y toda la gente que trabaja en el club, para que ellos hagan lo que les toca, que es jugar al fútbol y ganar partidos", ha señalado en clara alusión al vestuario.

Con la esperanza de recuperar a la afición

Al margen de repasar el momento del equipo, González Calvo ha explicado que tienen la esperanza de recuperar a parte de su afición en El Arcángel de cara a estos dos partidos seguidos que afrontará el conjunto blanquiverde en su feudo, ante el Linares y el Real Murcia. "Está solicitado, a ver si tenemos suerte. Es cierto que echamos mucho de menos a nuestra gente, pero no es excusa para no tener resultados. El resto de equipos también echa en falta a sus aficionados y lo único que tenemos que demostrar es que somos mejores que ellos", ha apostillado.

La solicitud del Córdoba a la subdelegación del gobierno autonómico es la misma que se venía realizando antes de la tercera ola del covid-19, con una petición de entrada de 2.500 espectadores. Ese escenario parece casi imposible, aunque sí es mucho más factible, ante la mejora de los datos sanitarios en la última semana, el que los abonados puedan volver al estadio en un número de 400 como aforo máximo.