El Córdoba CF y Tremón finalizan la vista por la Ciudad Deportiva sin acuerdo

El acuerdo entre el Córdoba CF y Grupo Tremón por la Ciudad Deportiva sigue lejos de ser una realidad. El club blanquiverde y el grupo inmobiliario han comparecido este lunes ante el juez en la vista por el lanzamiento de la entidad cordobesista de los terrenos en los que ahora mismo entrenan gran parte de sus equipos, sin que existiera una entente entre las partes.

Así lo reconoció Javier González Calvo a la salida de la Ciudad de la Justicia. "No ha habido acuerdo en la vista. Seguiremos trabajando en ello. He quedado con Tremón para vernos esta semana. Ellos han defendido lo que entienden que le corresponde, que es la propiedad y posesión del inmueble. Nosotros ya dijimos que la posesión, en virtud del auto de venta de la UP, corresponde en estos momentos a UFC y que desde el primer momento entendimos que teníamos que llegar a un acuerdo para pagar un alquiler, que en ningún momento nos hemos negado", ha explicado el consejero delegado del club.

González Calvo ha recordado que no han sido "requeridos en ningún momento" para abandonar la Ciudad Deportiva, por lo que cree que la justicia les dará la razón. "En el caso contrario ya estamos preparados para trasladar a nuestros equipos a otro sitio", ha añadido.

Con todo, González Calvo ha dejado claro que un acuerdo entre las partes sería la mejor situación para todos: "Estaríamos encantados de llegar a un acuerdo, pero ellos tienen la fuerza al ser los propietarios. Piden más de 500.000 euros al año por unos terrenos que, de primeras, habría que legalizarlos. Son unos terrenos que solo se podrían usar para uso deportivo y para el Córdoba CF. Por eso se iba a intentar legalizar con el Ayuntamiento los terrenos".

Sobre ese precio que Tremón ha puesto al alquiler, el consejero delegado del club ha dejado ver que está muy lejos de las estimaciones que maneja la entidad que representa. "Hemos pedido un informe de tasación a un estudio de arquitectos de Córdoba y los números que salen por ese alquiler son diferentes a los que nos piden. No llega ni a 60.000 euros y nosotros les hemos ofrecido a Tremón una cantidad superior", apuntó.

Llegado a este punto, González Calvo cree pese a todo que el equipo podrá terminar el curso trabajando en las instalaciones del Camino de Carbonell. "No creo que corra riesgo, pero eso es una opinión mía. Queda poquito, pero también hemos pedido a su señoría que nos deje estar seis meses en la Ciudad Deportiva para seguir trabajando en la búsqueda de otros terrenos para nuestros equipos", ha desvelado.