¿Cuántos puntos necesita el Córdoba CF para seguir en la pelea por el ascenso?

A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la primera fase de la temporada en Segunda División B, el Córdoba CF ha quedado contra las cuerdas. La última derrota en Sevilla, ante el filial nervionense (1-0), hace que el conjunto blanquiverde ya no dependa de sí mismo para conseguir su primer objetivo: seguir en la carrera por el ascenso con una plaza ya garantizada en la Primera RFEF. Con 20 puntos en su casillero y cuatro rivales por delante en la clasificación, ahora más que nunca en El Arcángel toca ir partido a partido, buscar un pleno y esperar porque… ¿qué puntuación hará falta para pasar ese primer corte?

Partiendo de la base de que cuando el final se enfila siempre es más difícil sumar, porque todos los rivales se juegan algo, la proyección actual en el Subgrupo IV-B sitúa en 30 puntos el mínimo exigible para aspirar a estar entre los tres primeros, y estira el liderato hasta los 35. Es lo que se extrae de reflejar en las cuatro próximas fechas la media de producción que cada equipo lleva en estos momentos. Así, los 27 puntos del Linares se traducen en un promedio de 1,93, que le otorgaría ocho más y lo dejaría en esos 35 ya referidos que solo el UCAM Murcia y el Betis Deportivo podrían alcanzar si no fallan en lo que resta de curso.

Un escalón por debajo quedaría precisaente el filial bético, que aunque es tercero con 22, tiene un partido menos, lo que deja su media en 1,69 y su proyección por encima de los 8 puntos y, por tanto, también superior a los 30 en el corte. El tercero en discordia sería el cuadro universitario, que ahora mismo es segundo con 23 puntos, pero cuyo promedio de 1,64 apenas le daría para rozar los 30 al final de la primera fase. El Sevilla Atlético se proyectaría más allá de los 28 (1,57 de media) en esta simulación que, lógicamente, deja en mal lugar al Córdoba (apenas si llegaría a los 26, con 1,43 de promedio), que tendría que romper la banca en lo que resta.

Con todo, estos datos, ya dejarían al cuadro cordobesista fuera de toda lucha para acabar en lo más alto de la tabla porque su tope de producción quedaría limitado a 32 puntos, aunque sí mantendría unas mínimas opciones de conseguir la clasificación si quiebra su tendencia actual en estas cuatro jornadas finales. El CCF tendría que doblar su rendimiento y así firmar un tramo final perfecto, con ese pleno al 12 que podría alimentar sus esperanzas... pero con un ojo siempre puesto en lo que hagan el resto de rivales que parten con ventaja y también pueden variar su proyección actual... a mejor, pero también a peor.

¿Es imposible ese reto para el Córdoba? Para nada. De hecho, ya estuvo muy cerca de enlazar una serie similar entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, justo tras una depresión calcada -en lo numérico, no tanto en las sensaciones- a la que ahora sufre. Entonces, rubricó un 10 de 12 tras ganar al Real Murcia (0-1), El Ejido (4-0) y el Lorca Deportiva (0-1), e igualar ante el Betis Deportivo (0-0). Ahora, la escuadra cordobesista tendría que dar un paso más en una fase del campeonato en el que solo cambia a los lorquinos, colistas y sin triunfos, por el Linares Deportivo, líder pese a su condición de recién ascendido.

Ocho equipos han enlazado cuatro o más triunfos

El reto que tiene por delante el conjunto blanquiverde de sumar todos los puntos que restan hasta el final de la primera fase no es nada sencillo. Baste un dato: solo ocho de los otros 101 equipos que integran la actual Segunda División B han conseguido enlazar una racha similar en el presente curso. Otro puñado se quedó a las puertas, cediendo algún empate -como le ocurrió al CCF entre diciembre y enero-, y algunos están en disposición de lograrlo el próximo fin de semana al estar inmersos en una serie abierta de tres victorias.

En el mismo Grupo IV, pero en el subgrupo A, el Algeciras marcó el camino con un arranque perfecto en el que sumó seis triunfos consecutivos (y una serie de ocho partidos sin conocer la derrota), lo que respalda el liderato global del equipo que dirige Salva Ballesta. Ni siquiera el Linares, que en una racha de ocho choques sin perder hizo dos veces un 10 de 12; o el Betis Deportivo, que en su inmaculada trayectoria de 12 duelos invicto solo ha calcado una vez esa racha, que también firmó el UCAM en siete citas sin caer, lo han logrado. Tampoco en el otro bloque el Tamaraceite, el San Fernando o el Linense, que solo engarzaron tres victorias.

En el resto de grupos de la división de bronce hay más ejemplos en los que pueden fijarse en El Arcángel. En el I-A, el Unionistas de Salamanca enlazó cinco victorias, una más que el Real Unión de Irún (II-A) y el Tudelano (II-B); y una menos que el Ibiza en el III-B. También seis triunfos seguidos firmaron el Sanse (V-A) y el Badajoz (V-B), un equipo que este último que ha tenido tiempo incluso de firmar otro pleno al 12 que también ha saboreado el Rayo Majadahonda en el otro subgrupo.

Estos ocho equipos y sus trayectorias en algún momento del campeonato dejan claro que el objetivo que ahora tiene por delante el Córdoba no es ni mucho menos imposible. No es menos cierto que ahora cuesta visualizarlo por la crisis que atraviesa el equipo, por lo que el primer paso ineludible tiene que ser cambiar la tendencia de resultados ante el Linares este domingo. A partir de ahí, las cuentas podrán ser otras (o no) en una mini liga de cuatro partidos en los que hay que ser el mejor, porque otro camino ya no queda.