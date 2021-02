El Córdoba CF jugará sin público en El Arcángel ante el Linares

El Córdoba CF - Linares Deportivo del domingo se jugará nuevamente sin público en El Arcángel. La Junta de Andalucía no ha accedido a la petición del club blanquiverde para recuperar la presencia de aficionados en el estadio aprovechando la mejora de los datos sanitarios. Principalmente porque la evolución de la pandemia no permite aún ese tipo de licencias, hasta el punto de que la comunidad autónoma seguirá en el nivel 4 de alerta al menos una semana más al no estar prevista en la actual ninguna reunión del comité de expertos.

Ante la notable reducción de los contagios en la provincia, y especialmente en la capital, de los últimos días, que ha reducido la tasa de incidencia hasta alrededor de los 300 casos por 100.000 habitantes, el Córdoba presentó una solicitud esta semana al Ejecutivo Andaluz que pudieran asistir al partido del domingo ante el líder 2.500 espectadores, como ya había ocurrido esta temporada en el choque copero ante el Getafe.

Entonces se entendió que era una situación excepcional, al tratarse de la Copa del Rey, si bien el momento actual es muy diferente. En primer lugar porque el choque es una jornada más del campeonato liguero; y en segundo porque en la actualidad toda Andalucía está dentro del nivel 4 de alerta que impide la presencia de aficionados en los estadios. Así, todos los partidos se seguirán jugando sin público, hasta que los niveles se reduzcan, al menos, al 3, que permitiría 400 espectadores.

Esto es un contratiempo extra para el Córdoba en su objetivo por quebrar su mala dinámica de resultados ante el Linares y mantener sus opciones de acabar la primera fase de la temporada entre los tres primeros, lo que otorga una plaza en la Primera RFEF y permite seguir en la pelea por el ascenso. Porque los números en los cuatro partidos que los blanquiverdes han disputado a puerta cerrada este curso son terroríficos.

Así, el CCF no ha ganado ninguno de esos choques con las gradas desiertas. Lo más que consiguió fue el empate ante el Recreativo Granada de su aparición más reciente, pues en las tres anteriores fue derrotado por el Sevilla Atlético y el Yeclano Deportivo, ambos por 1-2, y por la Real Sociedad (0-2) en el encuentro que supuso el punto y final a la aventura del club en la Copa del Rey.

En total, los cordobesistas han jugado ya seis encuentros en El Arcángel y solo han ganado dos, cediendo dos empates y dos derrotas. En puntos, ocho de 18 para un balance bastante malo y que esta complicando sobremanera a los blanquiverdes, que ya no dependen de sí mismos para conseguir su primer objetivo de la temporada y están obligados a firmar un pleno al 12 en las últimas cuatro jornadas para alimentar sus esperanzas.