Semana de Pasión... y fiesta en el Córdoba CF

El ascenso del Córdoba CF queda aplazado después de que los de Germán Crespo no lograran pasar del empate en el duelo ante el segundo clasificado, el Cacereño (2-2). Una victoria blanquiverde les permitía depender de sí mismos la próxima semana, en la que podía consumar su clasificación matemática ganando al Villanovense el sábado que viene (El Arcángel, 19:00). Sin embargo, el empate cambia los planes y mezcla el objetivo deportivo con el festejo de la Semana Santa.

El tanto de José Ramón en el 87' desde los once metros, que puso el 2-2 en el marcador, abrió la duda. Y es que, si el Córdoba gana en su estadio ante el Villanovense, tendría que esperar al partido que disputa el Cacereño el siguiente domingo ante el Montijo (Emilio Macarro, 12:00) para saber si es, al término de la jornada 29, oficialmente equipo de Primera RFEF la temporada que viene. Una situación que no contenta al cordobesismo, pues el deseo de aficionados, plantilla y del propio club es el de ascender en El Arcángel, o al menos fuera de casa para poder vivir una verdadera fiesta.

De ahí que una de las opciones que baraja la entidad cordobesa sea la de cambiar el horario del duelo que tiene lugar el sábado 9 de abril a las 19:00, al domingo día 10, posiblemente a las 12:00. Para ello, debería estar de acuerdo el Villanovense y que así, en caso de que el Cacereño pierda ante el Montijo y los blanquiverdes ganen su partido, coincida la hora en la que terminan ambos encuentros y la fiesta del ascenso se pueda celebrar con la afición y los jugadores en el mismo escenario.

Uno de los inconvenientes de cambiar la fecha es la Semana Santa. El choque, que se fechó el Sábado de Pasión para evitar que coincidiese con el inicio de este acontecimiento litúrgico, se estaría pisando con el Domingo de Ramos. Después de dos años sin que los pasos de Semana Santa hayan podido salir a la calle, los cordobeses tienen muchas ganas de disfrutarlos por fin, así como de ver al Córdoba ascender, por lo que habría conflicto de intereses para muchos.

"Todo no se puede tener, queremos subir en casa y que no fastidie la Semana Santa. Yo prefiero jugar a la misma hora que el Cacereño, ojalá ascendamos en casa y, evidentemente, jugar con nuestra afición, pero a mí me da igual donde se produzca", señaló Germán Crespo en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Príncipe Felipe una vez finalizado el partido. Unas palabras que invitan a que el club intente poner la fecha del partido con el Villanovense para el Domingo de Ramos.

Eso sí, un nuevo horario no quiere decir que, si el Córdoba CF sale victorioso en la jornada 29, El Arcángel vaya a ser una fiesta asegurada. Para que eso ocurra, el Cacereño tiene que perder. Es decir, el empate en el duelo entre los extremeños tampoco vale para certificar el ascenso blanquiverde. El cambio de día del partido, además de juntarse con la Semana Santa, no asegura nada. De hecho, la liga es muy larga, y los de Germán Crespo tendrán más opciones donde ascender, como Mérida o El Arcángel ante Las Palmas Atlético si continúan con su buena racha de resultados.