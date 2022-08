Pablo Picón: "No es mi plan de futuro estar todo el año siendo el tercer portero del Córdoba CF"

A solo dos días de que el Córdoba CF debute en Primera Federación en una primera jornada en la que recibirá este sábado al Unionistas de Salamanca (El Arcángel, 21:30), todavía faltaba la presentación del que fue el último fichaje anunciado en este verano para reforzar la plantilla. Se trata de Pablo Picón, que llegó a la entidad el pasado 12 de agosto para, como comentó el director deportivo de la entidad, Juan Gutiérrez Juanito, "actuar como portero en la plantilla por la baja de Jaylan Hankins, que pidió salir por motivos personales".

Y es que, ante la repentina salida meta gibraltareño para jugar en la liga de su país, la entidad abrió "el abanico de jugadores que se podrían añadir a la disciplina". Como explicó Juanito, ahí tuvieron "la suerte de que Pablo estaba libre", un jugador al que el propio director deportivo "conocía personalmente de haber seguido al Levante Atlético, su anterior club".

"Es un portero con experiencia y con el cambio ganamos, porque Jaylan no había estado en el segundo equipo el año pasado con Lluis Tarrés como titular en la portería y no contaba con esa experiencia en Segunda B, que es lo más cercano a la actual Primera Federación", señaló Juanito, que añadió sobre el que ha sido el noveno fichaje del club que "reunía las características necesarias para competir con los dos porteros del Córdoba, tanto Felipe Ramos como Carlos Marín".

De hecho, el director deportivo admitió que no quería firmar a "un portero de relleno", sino a "un jugador para competir de tú a tú con estos dos porteros, aunque parte con la desventaja de que llega sin poder haber entrenado mucho con el equipo ni haber disputado los partidos de pretemporada". Pese a esta condición desfavorable, destacó que "su juventud y sus ganas le pondrá a tono en un tiempo récord", porque ya está "entrenando con el equipo y viene con la ilusión y las ganas de competir ese puesto", concluyó Juanito.

Eso mismo señaló el propio Pablo Picón, que pese a ser "el tercer portero en llegar", no se considera así: "No es mi plan de futuro estar todo el año siendo el tercer portero, mi plan es pelear por jugar. No he tenido una conversación con Germán sobre eso, pero ya veremos lo que nos depara el futuro", comentó en su presentación. Con mucha ambición, por el momento, el joven portero asumió sentirse "encantado de estar en Córdoba, una ciudad y un club espectaculares".

"Llevo poco tiempo, pero la cogida ha sido increíble. No tengo mucho que decir porque la idea es llevar al club donde se merece que es el fútbol profesional. Las primeras semanas parto con desventaja porque he llegado más tarde, pero mi rol es aportar en los entrenamientos, trabajar y estar preparado para el día que me toque, salir al campo y demostrar y, a partir de ahí, pelear por un puesto", añadió Pablo Picón.

Sobre su llegada al club, el meta, que se encontraba sin equipo y estaba "esperando encontrar algo en Primera RFEF" tras salir del filial del Levante, aseguró que le "salieron varis opciones que al final no se dieron por un motivo u otro" y que se encontraba "a la espera del Dux a ver qué pasaba con ellos". Sin embargo, tras ver "en redes sociales que el tercer portero de aquí se había ido" y gracias al aviso de su madre, consideró que llegar al Córdoba era "una buena opción".

"Hablé con mi representante y fue muy rápido. El interés, la oferta y venirme para Córdoba. Un día estaba en Valencia con mi novia tranquilo y al día siguiente estaba aquí. En cuanto supe el interés, me decidí en venir", aseguró un Pablo Picón al que en el poco tiempo que lleva en el club, la entidad le recuerda mucho a "las facilidades" que tenía en el primer equipo del Levante.

Incluso el estilo con el que jugaba en su anterior equipo le recuerda al de Germán Crespo: "salir con balón y jugar tranquilo", algo en lo que puede "aportar perfectamente" y que tanto el entrenador como el preparador de porteros, Sebas Moyano, le pidieron nada más "firmar aquí". "Es un estilo que me gusta y nos va a dar muchos éxitos en esta categoría y con los jugadores que tenemos", añadió el meta.

De esa plantilla competitiva con la que el Córdoba CF intentará ascender de categoría, la competencia de Pablo Picón bajo palos son Carlos Marín y Felipe Ramos, dos portero que "tienen mucho nivel y son muy buena gente. Me han acogido muy bien los dos y da gusto la seriedad que acompaña al buen rollo en un ambiente de trabajo espectacular. También con Sebas, el entrenador de porteros, porque se nota que los entrenamientos individuales dan sus frutos porque llevo una semana y media y el ritmo ya es distinto", concluyó el guardameta y último fichaje blanquiverde.