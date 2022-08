¿Y ahora quién juega de inicio en el Córdoba CF? Esa es la gran pregunta que se hace el cordobesismo tras repartir minutos durante toda la pretemporada Germán Crespo entre todos sus jugadores disponibles. Con la única baja de Ekaitz Jiménez, que sigue con el proceso de recuperación de su lesión, el preparador nazarí tendrá la dura papeleta de conformar su primer once para afrontar el sábado el primer encuentro liguero frente a Unionistas de Salamanca.

Con casi todo el plantel disponible, hay varias dudas que resolver aún de cara al estreno liguero de los blanquiverdes en Primera Federación. En la portería, Carlos Marín, a pesar de jugar menos en pretemporada por una lesión, parte con ventaja respecto a Felipe Ramos y Pablo Picón, el último en llegar al Córdoba CF este verano tras la marcha de Hankins a Gibraltar.

En defensa, José Ruiz y Puga se juegan una plaza en el lateral derecho. El de Picassent, que ha sido elegido el cuarto capitán para esta temporada, y el granadino, más ofensivo, tienen una bonita pelea. Sin embargo, parece que el valenciano podría ser el elegido para salir de inicio ante el conjunto salmantino, ya que Germán Crespo, en la banda izquierda, contará con un jugador de más proyección ofensiva como es José Manuel Calderón. El de Paradas, a pesar de las molestias físicas de esta pretemporada, estará por delante de un Manolillo que aguardará su oportunidad.

Con los carriles más o menos designados, en el eje de la defensa, una plaza parece clara para Dragisa Gudelj, mientras que la otra se la juegan José Cruz y Jorge Moreno. El defensa cordobés fue una pieza básica del curso pasado, pero el zaguero madrileño viene con fuerza y puede ser una de las novedades del once inicial de Germán Crespo.

Más dudas genera el doble pivote para el clásico 4-2-3-1 que suele utilizar Germán Crespo. Diarra, Ramón Bueno, Álex Bernal, Javi Flores y Christian Delgado están a disposición del preparador del Córdoba CF. El de Malí, por su fuerza y clase, podría tener un puesto asegurado, mientras que su acompañante genera más controversia tras lo visto a lo largo de la pretemporada. No sería descabellado ver de inicio al mediocentro de Triana junto al ex del Bilbao Athletic.

Si complicado es el doble pivote, la línea de mediapuntas tiene también su tarea porque Germán Crespo tiene jugadores de calidad, habilidosos y claves para desatascar encuentros. Por las bandas, Carracedo aventaja ahora mismo a Adrián Fuentes en la derecha, mientras que Simo lo haría por la izquierda. No obstante, el hispano-marroquí no se puede relajar porque Cedric Teguia viene fuerte. En el medio, dos hombres con mucha clase: Miguel de las Cuevas o Kike Márquez. Para arrancar, el alicantino apunta a salir desde el comienzo, aunque sin descartar la opción del ex del Albacete.

En la punta de lanza, hay tres o hasta cuatro jugadores si incluimos a un Adrián Fuentes que jugó de 9 en Badajoz en el último test de preparación. Con solo una plaza en principio en juego, Antonio Casas, máximo goleador de la pretemporada y del Grupo IV de Segunda RFEF el curso pasado, parte con más opciones que Willy o Sergio Benito.

La incógnita se despejará el sábado poco antes de las 21:30 en El Arcángel. Quedan todavía cuatro sesiones por delante para un Germán Crespo que tendrá que hacer varios descartes para conformar la convocatoria y luego preparar un once inicial de garantías para arrancar los primeros tres puntos de la temporada en el coliseo ribereño.