Germán Crespo analiza a los nueve fichajes del Córdoba CF

El Córdoba CF arranca la competición este sábado ante Unionistas de Salamanca (El Arcángel, 21:30). Con el apoyo de más 11.000 abonados, será la puesta del largo del nuevo proyecto en casa después de una larga pretemporada en la que el conjunto blanquiverde ha dejado buenas sensaciones -sólo perdió un partido de los nueve disputados-. Un momento esperado que servirá para volver a ver sobre el verde del coliseo ribereño a una buena base de la plantilla que logró el ascenso el pasado curso y a las nueve caras nuevas incorporadas por la entidad blanquiverde. Unos fichajes que en la semana previa al debut en Primera Federación analiza para el Día quien mejor sabe qué pueden aportar al equipo, el entrenador Germán Crespo.

José Manuel Calderón

"Es un jugador top, si él se lo cree", indica el preparador nazarí sobre el lateral zurdo de Paradas, que ya debutó en Primera División con el Real Betis. "Aquí en el poco tiempo que lleva, nos transmite ilusión y muchas cosas. Si él quiere, puede estar en uno o dos años en superior categoría y ojalá sea con el Córdoba CF", añade sobre un jugador que viene a competir con Ekaitz Jiménez, ahora mismo lesionado. "A pesar de la altura que tiene, tiene carácter, es agresivo cuando debe serlo y es polivalente, ya que puede jugar de lateral y extremo -puesto donde no se le ha podido ver debido al tiempo de baja que estuvo con molestias físicas-", apunta el técnico nazarí. También destaca que del ex del San Fernando que "casi todo lo hace bien. Elige, se incorpora y centra bien y para mí es un jugador muy completo en su puesto o en sus dos puestos".

Christian Carracedo

"Carracedo nos da lo que nos faltaba el año pasado, nos da desborde por fuera", apunta un Germán Crespo sobre un jugador que puede jugar "a pierna cambiada, y en Linares hizo muy buenos goles o buenas jugadas que no terminaron por poco en gol". En ese aspecto, reconoce que el extremo catalán dará "mucho" y "si los de arriba están listos, puede dar muchas asistencias", ya que tiene "esa calidad, ese saber elegir y sobre todo una vez que desborda en el uno contra uno pone muy buenos balones".

Ramón Bueno

Sobre el de Burriana, Germán Crespo reconoce que "viene de donde viene -cantera del Villarreal-, de un equipo con una buena propuesta de juego como la nuestra", por lo que "a la hora de elegirlo fue por eso". Aunque tuvo "una lesión importante y no tuvo gran continuidad el año pasado, sabemos que es un jugador que en el momento que tenga esa chispa, esos minutos competitivos, te va a dar mucha seguridad con el balón en los pies y en la salida desde atrás". También valora el granadino que lo ha utilizado esta pretemporada como central, a pesar de que llevaba "tiempo sin jugar en ese puesto específico y ha cumplido perfectamente". Por otro lado, señala que con su llegada el Córdoba CF ha ganado porque tiene "buen desplazamiento largo y cuando llega al borde del área tiene muy buen golpeo". Un apunte clave: "Cuando se le quite el miedo que pueda tener de las lesiones, va a aportar mucho al equipo".

Jorge Moreno

Cedido por el Rayo Vallecano tras formar parte el curso pasado de la Cultural y Deportiva Leonesa, Germán Crespo cree que "a pesar de la juventud que tiene, Jorge es un jugador con carácter, agresivo". Además, destaca que es "un central con buena salida de balón y mucha seguridad defensiva". De hecho, añade que "para nuestra forma de jugar en campo contrario, tiene velocidad y en las transiciones, cuando perdamos el balón y los equipos rivales nos cojan, es rápido y eso lo lleva muy bien".

Youssouf Diarra

Uno de los grandes movimientos de la dirección deportiva encabeza por Juan Gutiérrez Juanito en este mercado es Diarra, ya que es "un jugador de mucha calidad y de mucho poderío físico". "Es listo a la hora de hacer controles orientados" y además puede jugar "de seis, de ocho o de diez y tiene una potencia grande, con buena zancada y buena llegada al área", reconoce Germán Crespo. "Fue un acierto su fichaje, ya lo habíamos visto y creíamos que no había posibilidades de que saliese de Bilbao... Lo vamos a utilizar en varios puestos y en todos creemos que lo va a hacer bien", comenta.

Kike Márquez

Germán Crespo se desata en elogios con Kike Márquez: "Que vamos a decir de él, de un jugador que tiene los ascensos que tiene. Nos va a dar mucho por todo. Tiene experiencia, buen golpeo a balón parado, llegada al área, lo puedes utilizar en banda, de mediapunta e incluso en un momento de delantero y te va a dar mucho". Además, explica que "cuando lo ves, crees, pero en los pocos días que lleva aquí me ha demostrado que es un profesional, que es muy buen compañero y que está para todo". "Lo ves que siempre está animando", aunque luego "evidentemente tiene su carácter y es un jugador que no se arruga y no se va a esconder". "Siempre va a querer estar ahí y eso es muy positivo, sobre todo para jugar en un estadio como el nuestro. El que tenga esa confianza en sí mismo, le va a dar mucho", reconoce.

Cedric Teguia

Cedido por el Atlético de Madrid, Germán Crespo apunta que es "un jugador joven que llegó muy pronto a una categoría superior". Tras formar parte el curso pasado del Celta B, el granadino cree que "el firmar por el Córdoba CF le va a aportar mucho en experiencia y en saber estar". Además, tiene gol, como hemos visto en pretemporada, y tiene que tener la confianza de que puede ser uno de los goleadores del equipo, porque es un jugador muy potente". También destaca que en su anterior equipo jugó "a pierna cambiada y natural", aunque "aquí nos ha dado mucho más a pierna natural". "A pesar de ser ofensivo, tiene mucho trabajo defensivo y ayuda mucho al lateral", comenta como otro de sus puntos fuertes que ya se pudo ver en el encuentro ante el Almería de pretemporada: "A pesar de llevar pocos días aquí, cogió rápido lo que queríamos de él defensivamente". De hecho, valora que es "de ida y vuelta, y eso es una garantía".

Sergio Benito

"Con Sergio Benito hemos ido buscando lo que no teníamos", reconoce un Germán Crespo que ya contaba en la punta de lanza con Antonio Casas y Willy Ledesma. Además, aclara que "en el momento que hay la posibilidad de firmar por el tema de la ficha del portero sub 23, pensamos en traer otro central u otro mediocentro", ya que había delanteros "con características similares" a las que ya tenía en el equipo. Sin embargo, "cuando sale la opción de Sergio, pensamos que nos daba otra cosa que no teníamos. Cuando me hacen la propuesta Juanito y Raúl, les dije que con los ojos cerrados porque es un jugador que va bien a los espacios y que tiene gol", destaca el preparador granadino, que cree que "por la situación del Badajoz no dio todo lo que tiene". Luego, se fue "al Valladolid, un equipo de la zona baja, pero es un jugador que nos va aportar mucho en todo, en velocidad y esa buena llegada desde atrás". También comenta que se va "a sentir con mucha confianza, arropado por los compañeros y la afición, y si está con los cinco sentidos puestos en el fútbol, también aportará mucho".

Pablo Picón

El último en llegar a la entidad blanquiverde fue Pablo Picón, que viene a sustituir a un Jaylan Hankins que decidió marcharse al Lincoln Reds de Gibraltar. Germán Crespo reconoce que el meta valenciano ha llegado "por las emergencias que teníamos". "Era complicado buscar un sub 23 en apenas dos o tres días", aunque fue "todo muy rápido". "Teníamos otras propuestas de otros porteros, pero no te puedes gastar un dinero importante", aclara. No obstante, cree que el Córdoba CF ha firmado "a un chaval que va bien con los pies y que tiene buena salida de balón". Aunque el año pasado no fue titular indiscutible con el filial del Levante, el técnico nazarí indica que "como tercer portero nos va a dar mucho. En el día a día se le ve con ganas de crecer. Se le ve ilusionado, viene para ayudarnos y ahí va a estar peleando con Carlos y Felipe".