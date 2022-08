Germán Crespo: "Apuesto a caballo ganador, pero hay que tener los pies en el suelo"

Tranquilo y con ganas de que empiece "una ilusionante temporada para todos". A la sombra de la tribuna de El Arcángel, Germán Crespo atiende a el Día para reconocer que será "una liga larga, dura y exigente". "Hay que ir con los pies en el suelo", afirma un preparador granadino que cuenta "con la confianza" de la dirección deportiva y la directiva. "Aquí empiezo mi tercer año y no habría cosa más bonita que llegar al fútbol profesional con un club histórico como el Córdoba CF": ese es el reto.

–Va a empezar su tercera temporada en el Córdoba, ¿qué sensaciones le deja si mira para atrás?

–Si a mí el primer día que llegó a Córdoba para dirigir al filial, me dicen que voy a estar tres años aquí y dos de ellos en el primer equipo, hubiese costado creerlo. A base de trabajo y confianza, llegó la oportunidad. Cuando llega esa oportunidad, hay que estar preparado para no desaprovecharla. El año pasado se hizo un buen trabajo y este año tenemos la oportunidad de debutar en una categoría muy bonita, muy exigente, pero a la misma vez muy ilusionante.

–Ilusionante también para usted de poder estar con el Córdoba en Primera RFEF y seguir subiendo escalones en su carrera.

–Ilusionante para todos porque al final hace dos años no se hicieron las cosas bien. El año pasado, a pesar de los números que se hicieron, era un año complicado. Al final, te metes en una categoría importante, lo más alto que he estado en mi carrera, en un Córdoba CF y con la ilusión que hemos despertado en la afición y en el mismo club, con trabajadores, dirección deportiva y directiva. Lo más importante es la ilusión que tenemos en el cuerpo técnico por seguir creciendo y haciéndolo junto a un club de la entidad del Córdoba.

–¿Cómo es de exigente Germán Crespo para esta temporada?

–Yo apuesto siempre a caballo ganador, pero tenemos que tener los pies en el suelo porque vamos a competir con presupuestos y plantillas superiores a nosotros en cuanto al tema económico. Creo que se le ha dado continuidad a una base importante, eso nos va a dar mucho, y se han reforzado puestos que creíamos que podíamos dar un salto de calidad. Tenemos que ir partido a partido y empezar bien. Es verdad que las sensaciones en pretemporada están siendo buenas, pero las pretemporadas luego no tienen nada que ver durante la competición. Sí es verdad que el equipo transmite cosas, pero tendremos que ir poco a poco. Creo que vamos a estar en la lucha con los equipos de arriba. Una vez que veamos como empezamos la competición, vamos a intentar asegurar el play off.

–¿Llega el equipo preparado para el inicio de Liga?

–Sí, creo que se ha demostrado. Creo que el equipo está perfectamente capacitado. Vamos a llegar con la enfermería prácticamente vacía, salvo Ekaitz (Jiménez). Eso nos va a dar cierta garantía en los primeros partidos.

–Es una ventaja tener a toda la plantilla al inicio de pretemporada, eso también allana el camino ¿no?

–Sí. Teníamos mucho camino recorrido porque teníamos una base importante a la hora de trabajar conceptos y automatismos. Son ocho incorporaciones que vienen de otros equipos, con otra filosofía de juego e ideas, pero estos jugadores lo han asimilado pronto y bien. Esto al final te ayuda, pero estamos en una categoría exigente. Hemos metido muchas cosas nuevas respecto a la temporada pasada; hemos trabajado con varios sistemas y hemos trabajado acciones a balón parado nuevas, pero te ayuda mucho tener la plantilla desde el primer día.

–¿Le ha supuesto un trastorno tener a tantos jugadores en la enfermería en pretemporada?

–Sí, pero no han sido lesiones de largo duración, salvo Eka y a lo mejor Calderón que venía de una lesión que no se le cuidó en su anterior equipo. Han sido lesiones porque tuvimos que cambiar la planificación porque tuvimos que adelantar el partido del Granada. Eso hizo exigirnos más los primeros días y tuvimos que subir algo más la carga. Fueron lesiones leves, los hemos recuperado y la gente está al 200%.

–Le trastoca mucho la baja de Ekaitz, aunque tiene a Calderón y también se ha visto a un gran Manolillo en esta pretemporada.

–Sí, está claro. El problema es que a Manolillo le hemos exigido muchísimo porque no teníamos lateral. Ha tenido que jugar prácticamente todo en la pretemporada y no hemos podido dosificar con él. Ha demostrado que el equipo puede tirar de él, sobre todo por las sensaciones y seguridad que ha dado. Creo que ha dado un salto importante, en experiencia y en calidad, de la temporada pasada a ésta y ahora mismo es uno más del primer equipo. Es un jugador que, en un momento dado, puede pelear por ese lateral izquierdo.

–Sin Ekaitz, también está la opción de Gudelj o tiene suficiente con Manolillo y Calderón.

–No, a ver, a Dragi (Gudelj) el año pasado lo pones de lateral en partidos con poca exigencia o en campos de dimensiones cortitas, con más juego directo. Para nuestra forma de jugar, necesitamos un jugador con llegada, con recorrido, con velocidad, que Dragi te lo puede dar, pero su puesto específico es central. Defensivamente te va a dar mucho, pero ofensivamente no te da lo que te puede dar un lateral izquierdo.

–¿Le gusta jugar con dos seis-ochos en el medio o con un pivote defensivo puro ahora que ha llegado Ramón Bueno?

–A mí me gusta jugar con los dos mediocentros que crea que voy a necesitar para ese partido, dependiendo un poco del rival: si tiene más o menos calidad, si tiene más o menos juego directo, más o menos contraataque, velocidad… Me gusta tener dos jugadores de calidad y creo los cuatro jugadores son compatibles unos con otros. Habrá momentos que juegue Ramón a lo mejor más defensivo y manteniendo al equipo, pero luego es un jugador que tiene buena llegada al borde del área, buen disparo y buena colocación. Creo que tenemos donde elegir, con cuatro jugadores que, cada uno en su estilo o forma de jugar, nos van a aportar mucho.

–Por fuera tiene múltiples y variadas opciones, ¿prefiere a extremos a pierna natural, sobre todo viendo el potencial de Cedric o Carracedo, o a pierna cambiada?

–Nos vamos a adaptar un poco a las necesidades del equipo. Lo hemos probado todo en pretemporada. Hemos probado con dos referencias arriba porque tenemos desborde a pierna natural. Habrá momentos en que a lo mejor queramos extremos a pierna cambiada porque necesitemos más ir de fuera hacia adentro, porque tengamos, en este caso, más llegada ofensiva con Calderón o con Puga que si juega Eka, Manolillo o José Ruiz. Al final, a la hora de hacer una alineación o convocatoria, lo miramos todo. Miramos también al rival, cómo son sus laterales, si son ofensivos para intentar buscar la contra. Lo bueno es que tenemos donde elegir, que sabemos que todos pueden jugar a pierna cambiada o pierna natural. Evidentemente los jugadores se sienten más cómodos en una banda que en otra y a partir de ahí a eso nos adaptaremos.

–Ha probado a Kike Márquez por dentro y por fuera, ¿dónde le convence más? Parece que por dentro luce más.

–He tenido en mis equipos anteriores a jugadores como Kike. Al final, busco superioridad por dentro. Evidentemente pierdes mucho por fuera, pero también ganas por dentro. También tenemos que ser realistas y saber que Kike en la mediapunta te da mucho porque tiene buena llegada, tiene gol y buen golpeo al borde del área. Tenemos donde elegir porque tenemos tres delanteros, habrá partidos que juguemos con dos delanteros arriba y queremos que él se meta por dentro o a lo mejor tenemos los dos delanteros y queremos desborde por banda. Entonces si quieres tener llegada, él no podrá jugar en banda. Nos adaptaremos a lo que pida y nos exija el partido y el rival y a partir de ahí elegiremos lo mejor.

–La estrategia tardó mucho en dar réditos el curso pasado y ya ha aparecido en pretemporada. Es clave explotarla, tanto la ofensiva como la defensiva, porque es un arma para desatascar partidos.

–El año pasado empezamos no haciendo goles en la primera vuelta, pero en la segunda sí hicimos un número importante. Este año creo que tenemos mejores lanzadores que el año pasado, tanto en córners como en faltas frontales y laterales, y a la vez hemos mejorado por arriba. Creo que Jorge (Moreno) va muy bien y ya con Dragi (Gudelj) ganamos en la segunda vuelta el año pasado. Vamos a hacer mucho hincapié y a intentar mejorar siempre porque las acciones a balón parado te dan una serie de puntos.

–El equipo viene de ganar todo, ¿hay que prepararse mentalmente por si vienen mal dadas?

–Sí. Ojalá fuese un año en cuanto a resultados como la temporada pasada, pero sabemos lo difícil que va a ser la competición y se demostró el año pasado con equipos que estaban hechos para estar arriba y al final están abajo o equipos en zona de descenso y acaban en play off. Va a ser un año muy largo porque es una categoría exigente. Creo que lo bueno que tenemos que tener, tanto desde dentro como la afición, es estar preparados para una racha mala. El año pasado lo decíamos, pero no hubo una racha. Lo más malo fueron dos empates seguidos fuera, es decir, sumando. Este año vendrán seguro rachas, porque el año pasado le pasó al Villarreal B o al Andorra, equipos que se salieron de la clasificación y tuvieron sus rachitas malas. Hay que estar preparados para eso y tener tranquilidad porque seguro que vienen en la primera o segunda vuelta alguna racha. No hay que perder la cabeza, pero intentaremos, eso sí, estar bien clasificados y haciendo las cosas bien para cuándo lleguen esos momentos.

–El Arcángel, un fortín el año pasado y con más de 11.000 abonados, es un plus importante.

–Tenemos al jugador número 12, al tener una afición así. Puede ser un arma de doble filo, pero hemos despertado una gran ilusión en la ciudad, en la afición y eso nos va a ayudar mucho. Se puede volver en contra del equipo si llega la racha mala. Cuando llegue ese racha mala, en vez de intentar pitar, que sea todo ayuda. Creo que el año pasado cuando se ponían las cosas mal, notábamos el aliento de la afición. Somos la envidia de la categoría, de los dos grupos, tener una afición como la de Córdoba que te lleva en volandas al final te da, como las acciones a balón parado, muchos puntos. Se ha hecho una comunión buena del club con la afición y eso se va a notar mucho partido a partido.

–Es buena la tranquilidad que desprende el club tras años muy complicados.

–Sí, es lo mejor. Aquí en Córdoba se han vivido años complicados y yo lo he vivido también en otros clubes como en Granada. Al final, una de las cosas más importantes es la tranquilidad que tiene, que el jugador sabe que va a venir a entrenar, que está deseando que llegue el domingo para salir a su estadio con su afición, que a final de mes no hay problemas económicos… Eso ayuda mucho y es un valor importante que tiene el club porque estamos en un proyecto que quiere crecer, que quiere ir hacia arriba. Eso te ayuda mucho en el día a día y a la hora de competir porque tienes esa tranquilidad. Pasó el primer año, que no se hicieron las cosas tan bien, pero aquí se cumplió con todo el mundo. Si tienes las dos cosas, en lo deportivo va bien y tienes tranquilidad, mejor que mejor.

–¿Qué le parece el grupo? ¿El Deportivo es el rival a batir?

–Sí, sobre todo por presupuesto. Creo que los dos grupos eran complicados. Nosotros nos reunimos para elegir el grupo y elegimos éste. Sabemos que hay un Dépor que económicamente está haciendo lo que está haciendo, firmando con fichas muy altas, pero a la misma vez va a tener la exigencia de que el año pasado no logró el ascenso, que tenía que haberlo hecho por todo, pero este año el no ascender para ellos sería un fracaso. Creo que ellos van a tener más presión que nosotros y sabíamos que en el otro grupo habría equipos con presupuestos desorbitados, equipos que vienen de abajo y que han ascendido este año, pero están tirando la casa por la ventana. Estoy contento en el grupo que estoy. Es verdad que hay equipos como Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid Castilla, pero vamos a ir a buenos campos. Será un grupo complicado, una liga larga, pero hay que empezar bien para tener esa tranquilidad durante todo el año.

–Se le ve contento en Córdoba, ¿hasta dónde quiere llegar Germán Crespo con el Córdoba CF?

–Llevo peleando muchos años, casi 20 sin parar un año tras otro. De todos los equipos que he estado, me he ido yo. Aquí empiezo mi tercer año y no habría cosa más bonita que llegar al fútbol profesional con un club histórico como el Córdoba. Para ello estamos peleando. El año pasado se me presentó una oportunidad y creo que se aprovechó. Estamos creciendo de la mano, tanto club como yo, e imagínate para mí lo que puede ser seguir aquí una cuarta temporada y estar en el fútbol profesional.

–La importancia de la confianza de la dirección deportiva como de la directiva.

–Eso es otra cosa buena que tiene el club. A la hora de confeccionar la plantilla, la dirección deportiva y yo hablábamos todos los días. Siempre me han demostrado su confianza cuando cogí el primer equipo. Ellos no se meten en nada y me dejan trabajar. Eso te da mucha tranquilidad y confianza en poder hacer tu trabajo. El club es una familia, con afición, cuerpo técnico y directiva, pero dentro del club pasa igual. Es raro la semana que no nos reunamos Javier, la dirección deportiva y yo. Ellos transmiten la tranquilidad y la confianza que tienen en mí.

–Contratos cortos en el club, pero Germán Crespo tiene ganas de seguir renovando con la entidad blanquiverde.

–Sí. Este año tenía la renovación automática, pero de cara al futuro me lo tendré que ganar con resultados y que ellos vean que mi trabajo se está haciendo bien. Vamos a pelear por ello. Vamos a intentar que la afición se siente identificada con el juego del equipo, que disfrute, que se gane porque es lo más importante los resultados y ojalá salga una buena primera vuelta y en Navidad estemos hablando de cara a un futuro.

–¿Qué mensaje le manda a la afición?

–Que tengamos los pies en el suelo. Que olvidemos lo que se hizo la temporada pasada, en cuanto a números y demás. Que nos den esa confianza y que será un año bonito; y que nos lleven en volandas, como siempre nos han llevado, para intentar llevarlos nosotros al final de la temporada a las Tendillas.