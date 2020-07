Luis Garrido da por terminada su etapa en el Córdoba CF

La historia de Luis Garrido en el Córdoba CF toca a su fin. El propio jugador hondureño ha anunciado un acuerdo con la entidad blanquiverde para rescindir el año de contrato que le restaba, después de que los rectores deportivos dejaran claro que no contaban con el mediocentro. El CCF se ahorrará una importante suma económica con la salida de un futbolista que arribó al club el curso pasado con una importante ficha para la Segunda División B.

"Voy a firmar el finiquito con el Córdoba. Ya llegamos a un acuerdo y quedo libre en unas horas", ha comentado el centrocampista en una entrevista concedida en su país natal. Desde que la temporada se diera por finalizada para el conjunto cordobesista, ambas partes han estado en negociaciones para la rescisión del contrato que les unía. Garrido llegó al Córdoba de mano de Alfonso Serrano y con un contrato por dos temporadas que le convertía en uno de los hombres mejores pagados del plantel.

Su rendimiento deportivo, sin embargo, ha sido bastante discreto, pues únicamente llegó a jugar 45 minutos en liga, el día de su estreno, para después desaparecer de los planes de Raúl Agné. Garrido ya empezó mal su etapa como blanquiverde, al no poder ser inscrito el pasado verano por falta de fichas libres. El hondureño estuvo entonces seis meses sin competir, para finalmente poder ponerse a las órdenes de Agné a partir de enero, cuando por fin pudo ser inscrito.

A pesar de que Garrido ya da por hecha su salida del Córdoba, lo cierto es que el club blanquiverde aún no se ha pronunciado al respecto y no está previsto que lo haga de manera inminente. La razón no es otra que la conocida monitorización de todas las decisiones que se lleva a cabo desde Bahréin. Por eso, aunque el acuerdo está hecho a falta de la firma, los procesos de trabajo dentro del club cordobesista retrasarán su anuncio oficial, así como el de otros aspectos ya concretados como la renovación de Iván Navarro o el paso de Raúl Cámara al equipo de trabajo de la dirección deportiva.

A pesar de que aún no pueden dar por oficial la rescisión de Garrido, fuentes del Córdoba aseguran que la operación ahorrará una importante suma de dinero al club, pues el jugador ha tenido que rebajar sus pretensiones iniciales para llegar a una entente definitiva.

Una vez que el acuerdo entre ambas partes es un hecho, Luis Garrido proseguirá su carrera en Centroamérica, después de su fallida experiencia en Córdoba. El mediocentro internacional por Honduras cuenta con el interés de algunos equipos de su país, principalmente el Motagua, además de la posibilidad de regresar al Alajuelense de Costa Rica, club al que pertenecía cuando firmó por el Córdoba. "Que sea lo que Dios quiera después, estoy trabajando bien. Estoy positivo, más que antes. No sé a qué equipo voy a ir pero se va a abrir una puerta y trataré de hacer las cosas de la mejor manera y disfrutar de mi trabajo", ha comentado el jugador respecto a su futuro.