Juanito pide "disculpas" y asume "la responsabilidad" en la situación del Córdoba CF

El Arcángel dijo basta ya tras el enésimo revés de un Córdoba CF que perdió ante el Racing Ferrol por un grave error de Calderón que aprovechó Carlos Vicente para poner el 1-2. La afición cordobesista, a la conclusión del envite, mostró su pesar por una situación que deja a los blanquiverdes fuera del play off de ascenso a Segunda División en una temporada para olvidar.

Con solo una victoria en toda la segunda vuelta -Cultural y Deportiva Leonesa (2-0)-, el cordobesismo estalló contra los jugadores y la dirección deportiva por la clara descomposición de un equipo que fue el mejor en la primera parte del campeonato y que cerrará el curso lejos del objetivo planteado por la entidad al inicio de la temporada: volver al fútbol profesional.

A través de las redes sociales y tras las palabras del capitán Javi Flores en sala de prensa, en las que dijo que no había ningún problema interno en el vestuario, Juan Gutiérrez Juanito, muy señalado por el cordobesismo, dio la cara. Lo hizo para pedir "disculpas por estos meses donde no estamos siendo capaces de ganar". Una racha que acabó con la etapa de Germán Crespo en el Córdoba CF y que Manuel Mosquera no ha logrado cambiar tras su llegada a la entidad. El gallego ha conseguido 2 puntos de 12 posibles y sigue sin conseguir vencer.

Con el equipo octavo a seis puntos del quinto, el Linares Deportivo, cuando quedan 12 puntos en juego, el play off es una quimera, aunque Mosquera se agarre a las matemáticas. A pesar de esta dinámica, Juanito, en su mensaje al cordobesismo, también apuntó que no tiene "nada" que reprochar "a los profesionales, que lo intentan siempre, y hoy -por ayer miércoles- fueron a por la victoria con un resultado cruel".

Lejos del nivel esperado, el Córdoba CF se ha roto en mil pedazos en un curso que ha dejado muy tocada a una afición que este miércoles estalló y pidió responsabilidades, como se pudo comprobar a la conclusión del partido ante el Racing Ferrol. Incluso decenas de estos seguidores aguardaron la salida de los jugadores, lo que provocó la presencia de la seguridad privada del club e incluso de la Policía Nacional en la zona de taquillas.

Ante esta complicada situación, con el equipo en descomposición y lejos del objetivo señalado por la entidad, Juanito, que renovó su contrato junto al ya destituido Germán Crespo cuando el equipo iba con una velocidad de crucero en el Grupo I de Primera Federación, entiende "las críticas" y las acepta asumiendo "la responsabilidad".