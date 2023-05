Javi Flores: "Pongo la mano en el fuego porque en el vestuario no hay ningún problema interno"

La derrota del Córdoba CF ante el Racing Ferrol en El Arcángel (1-2) deja muy tocados a los blanquiverdes, pues, como comentó el capitán Javi Flores en la zona mixta posterior al choque, se les "complica mucho" tener opciones para disputar el play off de ascenso a final de temporada. El de Fátima destacó que "quedan 12 puntos en juego" y ellos están "a seis" de la quinta plaza, los que hace que "la realidad haga muy difícil" el objetivo.

"Tenemos un escudo en el pecho que representamos y hay que pelear, para eso cobramos y hay que defender el orgullo de cada uno, del club y de mucha gente", precisó un Javi Flores que reconoció que "está siendo muy duro" este último tramo de campaña y que "hacer un análisis del partido cuando has perdido es complicado", pues el jugador cordobés confeso que nunca antes había pasado por una situación así de "pasar de ganar todo a no ganar nada".

Flores reconoció que han ganado partidos en la primera vuelta que no merecían y otros perdidos que merecían ganar. Precisamente, el choque ante el Ferrol no lo merecian perder, como destacó el de Fátima. "No hemos creado ocasiones claras, pero ellos tampoco y nos han penalizado con un desajuste final", añadió el centrocampista, que esta vez jugó más adelantado a su posición de lo que acostumbra, aunque confesó sentirse también cómodo como mediapunta.

Con la situación ya al límite, el capitán blanquiverde mostró alto y claro que el problema del equipo se debe al rendimiento de los futbolistas y no tiene nada que ver con situaciones extradeportivas: "Pongo la mano en el fuego porque en el vestuario no hay ningún problema interno. Lo que ha pasado es que no hemos dado el nivel que deberíamos dar desde enero. No hemos subido nuestro nivel y la realidad es que no hemos tenido esa personalidad para ganar partidos", precisó el Javi Flores.

El jugador del Córdoba CF también se mostró "agradecido" con la afición pese al descontento que esta demostró al término del choque. Una grada a la que no le puede decir nada porque "ha estado con el equipo hasta el 1-2", tras el que "ha mostrado su disconformidad y es normal porque su equipo lleva una racha muy mala desde enero": "Entiendo que expresen lo que piensan. No les voy a pedir nada, solo quiero que, como capitán, el equipo llegue el domingo a la Línea y compita para poder sumar tres puntos. Son momentos de hablar poco, trabajar y ganar partidos", concluyó.