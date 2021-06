Javier González Calvo: "El Córdoba CF necesita inmediatez y hacer las cosas más rápidas"

"No hay parálisis en el club y estamos trabajando en muchos frentes". Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, repasó la actualidad de la entidad blanquiverde durante un acto del Ateneo Deportivo Cordobesista 1954 en el salón de actos del Jardín Botánico. También indicó que están "esperando noticias de la propiedad, hay que tomar decisiones y debe ser ya de un día para otro".

"La propiedad tendrá que decidir, tienen informes de todo tipo y simplemente necesitamos que entiendan que hay que hacer las cosas más rápidas. Estamos pendiente de que nos confirmen cuál es el presupuesto para ver que director deportivo podemos tener y si continuo o no en el cargo que represento", ha explicado el CEO blanquiverde, que también ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a la afición.

"El club será un referente y haremos un proyecto para ilusionar a nuestra gente y para recuperar la categoría cuanto antes", ha detallado Javier González Calvo, que desea seguir pero depende de la propiedad su continuidad en el cargo. "Infinity respaldará al Córdoba sí o sí. Espero estar al frente del equipo pero si no, en su momento, daré las gracias porque me siento un cordobés más", ha apuntado el dirigente cordobesista, que ha apuntado también que "donde manda patrón, no manda marinero".

González Calvo ha señalado que a la conclusión de la temporada se han tomado un descanso pero "en cuatro o cinco días nos pusimos a trabajar en los presupuestos, en los cambios que entendíamos que había que cambiar y en aquellos que teníamos que conservar, así se lo hemos dicho a la propiedad, a los que les mandamos informes de todo tipo y estamos esperando a que ellos finalmente tomen las decisiones".

También ha apuntado que el club necesita "inmediatez y esperamos a que sea rápido" la toma de las decisiones de la propiedad. Pero ha recordado que está la entidad en esta situación "porque la temporada acabó el 9 de mayo. Los jugadores tienen contrato hasta el 30 junio y siempre se suelen tomar decisiones posterior a esa fecha". "Estamos hablando de si cambio de entrenador y tienen contrato hasta el 30 junio", ha explicado González Calvo.

"No hay parálisis en el club y trabajamos en muchos frentes, pero tenemos que dar salida a los futbolistas, adaptar al club a la cuarta categoría e intentar salir de ahí cuanto antes", ha señalado el CEO blanquiverde. De hecho, ha reiterado que esperan "noticias de un día a otro porque el mercado se mueve y hay que tomar decisiones". Además, "estás jugando con el pan de personas que necesitan saber su futuro y saber si se decantan por una oferta u otra".

Sobre la salida de Alberto del Moral al Villarreal, González Calvo ha apuntado que "cuando un club del nivel del que se habla viene y llama a la puerta del futbolista, ya lo dijimos cuando lo renovamos, no vamos a frenar a Alberto, porque no se lo merece". "Lo tenemos más fuera que dentro y en las próximas horas se podrá hacer oficial".

Otro caso es el de Djetei, al que le "queda mucho más". "Es difícilmente sostenible en la división en la que estamos, pero no podemos cortarle la progresión", ha explicado Javier González Calvo. De hecho, ha comentado que "no podemos hacer un proyecto con sueldos no adecuados y tenemos que buscar la salida". "Y si se quiere quedar, hablaremos con él pero se lo haremos sencillo para que pueda salir", ha apostillado el dirigente cordobesista.

También ha hablado sobre la dirección deportiva, en la que mantiene su apuesta por Juanito. "Yo los he visto trabajar y apuesto por ello", ha indicado. "Mi opinión ya la he dicho, pero eso no impide que estemos trabajando en otras opciones (David Vizcaíno). Se ha trabajado en todo y en las posibles alternativas pero la propiedad es la que decide", ha señalado el consejero delegado.

Ante la tardanza en la respuesta, "las alternativas se puedan marchar y así se lo hacemos llevar a la propiedad. Esperemos que sea rápido como con la decisión de Alberto (Del Moral), que han tardado poco. "Hoy mismo hemos hablado con ellos y no esperamos que se dilaten mucho más tiempo", ha reiterado el consejero del Córdoba.

Sobre la llegada de un técnico, González Calvo ha apuntado que "la prioridad es que tenemos entrenador pero sobre todo que sea una decisión rápida para que todos tomen sus decisiones". De hecho, ha reconocido que está "contento con el trabajo de Germán (Crespo). Fue un valiente cogiendo al primer equipo, es persona de la casa y no pondremos ningún problema si desea salir". Será la propiedad la que tenga que "decidir si se queda Germán o si quieren un cambio, tenemos su recambio". Incluso ha llegado a decir que "no ha firmado por el Recreativo".

Por otro lado, sobre la campaña de abonados, Javier González Calvo ha explicado que serán "lo más imaginativos posibles". "Si ellos nos ayudaron económicamente, nosotros lo vamos a hacer ahora", por lo que ha apuntado que "no se subirán los abonos ni serán gratis". Eso sí, "tendrá un plus y los que apuesten este año se verán beneficiados, sin regalar el carnet como ya se hizo anteriormente en este club".