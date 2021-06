Germán Crespo se acerca al Recreativo de Huelva ante la larga espera en el Córdoba CF

El futuro de Germán Crespo cada día que pasa está más lejos del Córdoba CF. La gran demora que hay en la toma de decisiones en la entidad blanquiverde ha hecho que el técnico granadino haya agotado los días de larga espera y pueda firmar en los próximos días como nuevo entrenador del Recreativo de Huelva para la próxima temporada.

Dani Alejo, director deportivo del Recreativo, se ha decantado por Germán Crespo para enderezar el rumbo de una entidad que ha ido a la deriva en los últimos años en el apartado deportivo. Si el preparador nazarí cierra su etapa, el Córdoba tendrá que seguir rastreando el mercado para buscar a un inquilino para el banquillo de cara a su próximo proyecto en la Segunda RFEF.

La entidad onubense, tras descartar a Emilio Fajardo como opción al banquillo, ha apostado por la llegada de Germán Crespo para intentar buscar el ascenso a Segunda RFEF, según fuentes consultadas por el Día. El técnico nazarí llegó el pasado verano al club blanquiverde para hacerse cargo del filial cordobesista, con el que ha completado una notable campaña, en la que fue de menos a más. Incluso, tras la destitución de Pablo Alfaro, se hizo cargo del primer equipo a falta de los últimos tres encuentros de la segunda fase para intentar sellar un billete hacia la Primera RFEF, un objetivo que estaba ya muy complicado.

A pesar de sumar siete puntos de nueve posibles en estos tres últimos partidos y darle un cambio de aire al equipo, no se logró el mínimo objetivo para un Córdoba que consumó su descenso a Segunda RFEF el pasado 9 de mayo tras vencer al Cádiz B en El Arcángel (2-1). No fue su último partido en el banquillo del estadio ribereño, ya que una semana después volvió a dirigir a un filial blanquiverde que goleó a Los Barrios en su despedida al curso (8-2), al no poder jugar el play off por la caída del primer equipo a la cuarta categoría del fútbol nacional.

Tras dos semanas de entrenamientos más con el primer equipo, el pasado 27 de mayo se puso el punto y final a la temporada en la entidad blanquiverde. Como hombre de club, Crespo siempre estuvo a la espera de dar el salto definitivo al primer equipo para esta próxima campaña. Sin embargo, la larga espera sin noticias de la propiedad ha hecho que esta semana decida su futuro.

Durante este mes, el preparador granadino ha perdido ya alguna opción interesante por seguir en la entidad blanquiverde, donde apareció también el nombre de Alberto González para poder hacerse cargo del banquillo cordobesista tras salir del Linares Deportivo. Con la oferta del Recreativo de Huelva, que ha descendido este curso a Tercera RFEF, encima de la mesa, todo hace indicar que pondrá el punto y final a su etapa en el Córdoba para emprender otra en el club onubense.