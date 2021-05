Germán Crespo, con ofertas de Segunda RFEF, aguarda al Córdoba CF

Germán Crespo apurará sus opciones de seguir en el Córdoba CF. El técnico granadino dirigió el pasado jueves su último entrenamiento con el primer equipo blanquiverde y se marcha de vacaciones a la expectativa de lo que el futuro le deparará. Con el club de El Arcángel a la espera de definir su próximo proyecto, el técnico está decidido a escuchar al Córdoba, aunque se encuentra en una tesitura complicada, pues cuenta con varias ofertas a las que tendrá que atender en un corto plazo de tiempo.

La buena temporada realizada por Germán Crespo en el filial del Córdoba, así como su rápida adaptación al primer equipo en las tres jornadas finales del campeonato en Segunda División B, no han pasado desapercibidas para algunos equipos. Tanto es así que, según ha podido saber el Día, el entrenador de Granada cuenta con varias propuestas encima de la mesa, principalmente de equipos que competirán la próxima temporada en Segunda RFEF, la categoría en la que también estará el conjunto blanquiverde.

Pese al firme interés mostrado por esos conjuntos, Crespo sigue a la espera de que el Córdoba defina sus planes para la próxima temporada, con la confianza puesta en haber acumulado los méritos suficientes para ganarse la confianza del club como líder desde el banquillo del proyecto de ascenso a la Primera RFEF. Tanto es así que el técnico quiere aguardar hasta que en El Arcángel se aclaren los movimientos para el próximo curso, aunque sabe que el tiempo no pasa en balde.

Y es que, aunque todavía quedan cerca de tres meses para que vuelva la competición oficial, la finalización de la presente temporada en buena parte de las ligas está haciendo que los clubes empiecen a moverse ya de cara al próximo curso, de modo que no son pocos los movimientos que se están produciendo ya. Consciente de ello, Germán Crespo se encuentra en la tesitura de querer esperar al Córdoba, pero con la necesidad también de marcarse ciertos plazos para no ver esfumarse las opciones que mantiene abiertas para continuar su carrera, en caso de que el club cordobesista decida no apostar por él.

Después de tres semanas al frente del primer equipo que no han sido fáciles por la falta de competición y la cercanía de un fin de ciclo para casi la mitad de la plantilla, Germán Crespo sigue activo y el pasado fin de semana se le pudo ver en Puente Genil siguiendo en directo el inicio del play off de ascenso a Segunda RFEF, con el duelo entre el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco. Una imagen que a buen seguro se repetirá este domingo en Lucena, con el choque entre los celestes y el Ceuta, correspondiente a las semifinales de esas eliminatorias por el ascenso en el Grupo X.

El técnico granadino tiene claro que quiere seguir trabajando, después de una temporada exigente pero que ha saldado con buenos números y que la deparado su estreno en la Segunda División B. Y para dar continuidad a ese trabajo, ningún sitio sería mejor en sus planes que el Córdoba, club al que en numerosas ocasiones se ha mostrado agradecido por la confianza depositada en él.

El proyecto, aún por definir

Sin embargo, los tiempos en El Arcángel se están dilatando y las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo aún no se conocen, como quedó claro con la salida de Miguel Valenzuela del club. Si finalmente, como desde el club desean, es Juanito el que coge las riendas de la dirección deportiva, Crespo contaría con más opciones de seguir en el club, aunque la continuidad del gaditano no está necesariamente ligada a la del preparador de Granada.

Por otro lado, en el menos probable escenario de que se produzca un relevo total en la dirección deportiva, su continuidad quedaría en una posición más delicada, pues sería lógico pensar que la hipotética llegada de un nuevo encargado del proyecto deportivo iría ligada a la apuesta por un entrenador de su confianza. En todo caso, el técnico se ha dado unos días más de margen, consciente de que en el club se esperan novedades a lo largo de la próxima semana. Y a partir de ahí, Crespo confía en aclarar pronto su futuro, con el deseo prioritario de seguir en el Córdoba CF, pero varias alternativas más abiertas en el horizonte.