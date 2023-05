Javi Flores: "Saben que estoy a su entera disposición, soy un jugador de club "

El triunfo del Córdoba CF en casa ante el Badajoz (3-1) no les sirvió para nada a los blanquiverdes, pues llegaban a la última jornada de la Primera Federación sin jugarse absolutamente nada. Pese a ello, como aseguró Javi Flores en la zona mixta posterior al choque, se mantuvieron "concentrados" porque tenían que "defender el resultado como profesionales".

Y eso que, como señaló el de Fátima, ha sido un partido de "una sensación muy extraña" ya que apenas 5.215 aficionados se han sentado en las gradas de El Arcángel, algo que Javi Flores comparó con un Vía Crucis o una penitencia. De hecho, definió la temporada como "una auténtica pesadilla tras muchos meses sin ganar y estando en la primera vuelta durante muchas jornadas arriba".

"Es triste porque termina todo con un ambiente raro en la grada, sin jugarte nada y con muchas cosas en el aire. La sensación es de tristeza, pero en el fútbol y en la vida hay que afrontar las cosas como vienen. Nadie esperaba en enero que esto iba a terminar así, pero hay que aceptarlo", continuó el centrocampista del Córdoba CF.

La tristeza de una mala temporada es más para un Javi Flores al que se le acaba el contrato en junio. Pese a ello, el de Fátima piensa que la victoria ante el Badajoz no ha sido el último partido de su etapa como cordobesista: "Me encuentro bien y estoy para jugar. Al final el club es el que decide, pero saben que estoy a su entera disposición porque soy un jugador de club y he pasado mi vida entera aquí. Lo que tenga que ser, será", explicó.

Flores destacó que se encuentra "bien, con ganas y hambre de seguir jugando". De hecho, añadió que en dos años ha jugado "60 parridos en dos años y este año unos 29 o 30". Así, y recalcando que sigue "con ganas de seguir", el capitán blanquiverde admitió que va a "esperar estas semanas a ver qué pasa".

Su situación es igual que la de su compañero de equipo Miguel de las Cuevas, quien también acaba contrato y quiere seguir en el Córdoba CF la temporada que viene: "Es el abrazo de un amigo, de haber compartido cuatro años juntos, hemos pasado momentos muy malos y también muy buenos y es otro año que termina", comentó sobre el abrazo que le dio al alicantino cuando fue sustituido en el que pudo haber sido su último choque como jugador blanquiverde.