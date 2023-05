De las Cuevas y su futuro en el Córdoba CF: "Siempre será la prioridad"

La victoria del Córdoba CF sobre el Badajoz (3-1) tuvo un momento muy especial que protagonizó De las Cuevas. Más allá del doblete que sirvió para darle el triunfo a los suyos en la última jornada de la Primera Federación, el alicantino se marchó al banquillo ovacionado por el público y entre lágrimas porque su contrato finaliza y podría haber sido su último partido como blanquiverde.

Como señaló De las Cuevas en la zona mixta posterior al encuentro, en el momento de la sustitución vivió "un cúmulo de emociones" y aseguró que el homenaje no estaba "nada preparado" cuando sus compañeros fueron en masa a abrazarle. "Siempre me he sentido muy querido y respetado dentro del club y por la afición, no se si será mi último partido aquí", admitió.

De hecho, recordó que no es la primera vez que acaba contrato y "a los 15 días" vuelve a tener una oferta del Córdoba CF. Esta vez, sin embargo, hizo hincapié en que su contrato concluye y no sabe nada de momento. Pese a ello y tras recordar que lo ha dado "todo por este escudo en cada partido" y que "los datos están ahí" de sus cinco temporadas defendiendo la blanquiverde, el alicantino destacó que Córdoba siempre será "la prioridad".

El alicantino admitió haber pasado "una temporada dura" en la que tenían aspiraciones "mayores" y en la que al final han quedado "en tierra de nadie". La causa de que todo se haya venido abajo ha sido "mental" y causado por "un bajón": "Ha habido partido en los que no sabíamos darle la vuelta al marcador. La plantilla era buena y hemos tenidos partidos en lo que no hemos sabido ir por detrás en el marcador y eso ha pesado mucho. Al final ha sido una temporada para olvidar", añadió.

Eso sí, recordó haber vivido un temporada parecida en Osasuna en Segunda División cuando hicieron una primera vuelta muy buena y luego en diciembre dieron un bajón y salieron de los puestos de ascenso. La diferencia es que al final remontaron en las últimas jornadas y ascendieron desde el play off siendo sextos.

Pese a que en grupo no han logrado los objetivos, en lo personal el veterano futbolista destacó su buena temporada con 38 partidos jugados en liga: "Es la primera vez que no me he perdido ni un partido y ni un entrenamiento. Me encuentro bien físicamente y voy a seguir jugando porque es lo que amo y lo que me gusta. Ha habido momentos en los que lo he pasado mal, pero he terminado jugando de titular y quiero seguir", comentó De las Cuevas sobre su futuro, dejando claro que no se plantea dejar el fútbol de no seguir en el CCF.

Por último, el centrocampista del Córdoba CF señaló que "ganar tanto el año pasado" no les ha venido bien esta temporada porque no han sabido "reaccionar al bache" pese a que lo han intentado con un Manuel Mosquera que "lo ha dado todo", pero que no ha tenido suerte. Al técnico gallego le agradeció De las Cuevas su trabajo, así como a Javier González Calvo.