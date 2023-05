Manuel Mosquera: "Hubiese firmado mil veces más con el Córdoba CF"

El Córdoba CF terminó su dramática temporada con una victoria en la última jornada del Grupo I de la Primera Federación. Sin nada que celebrar en lo clasificatorio, pues los blanquiverdes terminan novenos con 54 puntos, vencieron al Badajoz con comodidad y un 3-1 definitivo que significó el primer triunfo de Manuel Mosquera como técnico del CCF, algo que valoró positivamente en la sala de prensa posterior al choque, aunque no dudó en enviar un mensaje de ánimo al cuadro pacense tras su descenso de categoría.

"Ha sido un gran partido. Hemos hecho muchas cosas bien, aunque el Badajoz tuvo muchas opciones ante un Pablo Picón que estuvo enorme. Volvimos a meternos bien en la segunda mitad, los jugadores que entraron comprendieron que una victoria siempre es una victoria más allá de los objetivos", analizó el técnico blanquiverde sobre el choque, destacando la "profesionalidad y la forma de entender este oficio" que han tenido los suyos.

Mosquera hizo hincapié en que quería que esa primera victoria en su etapa como blanquiverde "llegara antes", pero que este ha sido "el partido más completo" junto con el del Racing de Ferrol, aunque no tuvo el mismo resultado. "No tengo la clave del triunfo porque hemos hecho muchos partidos parecidos a este. La diferencia es que las que hemos tenido las hemos metido y que hemos estado muy finos con el balón", comentó el gallego.

Aunque la victoria no le sirve de nada al Córdoba y Mosquera se ha quedado muy lejos del objetivo de pelear el play off de ascenso, el técnico afirmó que "hubiese firmado mil veces más con el Córdoba CF" pese a saber que el resultado final iba a ser quedar noveno. Los resultados, como comentó, han sido "malos" y el triunfo ante el Badajoz "no los cambia". De hecho, destacó que el Celta B al final quedó quinto con solo 59 puntos, por lo que "no nos hubiésemos quedado tan lejos con gana un partido más".

"El final ha sido agrio por los resultados, pero he trabajo muy a gusto cada día sabiendo que el club tenía confianza en mi y la ayuda de la dirección deportiva y de los jugadores. Ahora tengo que hablar con Monterrubio, a partir de ahí veremos lo que sucede porque termino contrato", explicó Mosquera sobre su futuro tras un partido en el que, pese a que solo hubo 5.215 aficionados, se queda con que vio a "la gente gritando Córdoba, Córdoba", algo que le da ánimos con que "desde mañana empieza a regenerarse la afición de cara a la próxima temporada".

Uno de los momentos que más destacó del partido fue cuando sustituyó a De las Cuevas del campo tras su doblete y este se marchó ovacionado y entre lágrimas. Y es que para Mosquera es "un grande y un profesional como la copa de un pino" que además "hizo un partidazo, pues este partido era para De las Cuevas y diez más". "Ha sido grande en Primera, en Segunda, en Primera RFEF y allá donde ha jugado", continuó.

El entrenador del Córdoba CF no se quiso marchar sin dar su muestra de agradecimiento a todo el club: "Quiero dar las gracias al club empezando por Javier González Calvo por pensar en mí; Juanito, Raúl Cámara y a todo el equipo que lidera por su confianza en todo momento. También a los empleados que he tenido el placer de conocer porque he notado que querían que las cosas salieran bien y hasta el final han estado así. Por supuesto, quiero agradecer a mis jugadores, que los he felicitado por todo lo que me han dado y me han hecho creer en lo que pensábamos, aunque no ha salido bien. También a mi cuerpo técnico por la profesionalidad, mil gracias", concluyó el técnico.