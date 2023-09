Iván Ania: "Hemos sido superiores y el marcador podría haber sido más amplio"

El Córdoba CF consiguió vencer en El Arcángel ante el Recreativo Granada (3-0). Lo hizo con goleada y siendo muy superior al filial nazarí, que poco pudo hacer ante un cuadro blanquiverde que fue más efectivo en ambas áreas. Eso lo confirmó Iván Ania en la sala de prensa posterior al choque, pues el técnico blanquiverde definió el resultado final como "positivo" y destacó que es "la segunda victoria consecutiva" del equipo y el "segundo partido que deja la portería a cero".

"Hemos sigo superiores en casi todos los momentos del partido y el marcador podría haber sido más amplio. En líneas generales estamos contentos, pero hay que ser autocríticos porque hay cosas que mejorar como la gestión", señaló el entrenador del Córdoba CF referencia a algunas concesiones que puntualizó de los suyos como "concedes algunas ocasiones mientras no hagas el segundo gol que te da la tranquilidad".

El técnico asturiano fue algo crítico con los suyos pese a que el triunfo fue "muy importante". Sobre todo una portería a cero que trató de destacar: "Es importante que te sirva un gol para ganar porque somos un equipo con una propuesta ofensiva y, si somos capaces de dejarla a cero, tenemos un porcentaje alto de ganar", precisó Ania, que hizo hincapié en esa "suerte" que tuvo en el campo del Alcoyano y ante el filial del Granada CF con esa "buena parada de Carlos Marín" en la primera parte que acabó con el balón rechazado por el larguero.

Y es que esa ocasión pudo ser el empate de los visitantes. De hecho, como aclaró Ania, "hasta que no haces el tercer gol, el partido no es cómodo". Y eso que el asturiano se encontró a un Recreativo Granada más débil de lo que esperaba: "Les habíamos analizado y habían sido muy presionantes en otros partidos, pero avisé de que podían hacer defensa de cinco, aunque no esperaba la alineación ni el 5-4-1, que es el sistema más difícil de generarle ocasiones porque atacas con mucha gente y, si no finalizas, te pueden generar problemas en transición", añadió.

En total, el Córdoba CF ha sacado en los últimos dos partidos "seis puntos" que les van a dar a los blanquiverdes "confianza para poder trabajar", tal y como aseguró el entrenador blanquiverde, quien destacó que los suyos "están todos enchufados y se sientes partícipes", algo que te da "el tener una plantilla de un nivel medio muy alto": "Intentamos que todos tengan minutos y estén en el mejor punto de forma posible cuando haya que tirar de ellos", precisó.

Claro ejemplo de ello es Alberto Toril, que entró en la segunda parte y marcó el tercer y último gol del Córdoba CF en su victoria ante el filial nazarí. Sobre la aportación del delantero, Ania destacó que "es importante que los goles del equipo no se centren en tres o cuatro jugadores, que haya muchos que hagan goles. Toril es muy competitivo y tiene unas característica especiales que es el único que las tiene, porque es de área y muy importante a balón parado, nos da algo distinto a Casas con un muy buen juego de espaldas", confirmó el entrenador.

De hecho, Ania puso sobre el verde algunas variaciones tácticas más allá del cambio en el once de Simo por Adilson. La más destacada fue la de Diarra, un jugador que "tiene mucha llegada, tira muchos cortes y un nivel físico que le permite estar los 90 minutos yendo y viniendo". El de Mali jugó más adelantado a Álex Sala en el centro del campo porque el técnico pensaba "que con un pivote era suficiente" y lo fijó "con Kike Márquez, pero puede actuar en el doble pivote y como interior en un 4-3-3 o como de seis, pero con la fuerza que tiene es limitarle".

El entrenador blanquiverde confirmó que cambió a Calderón y a Antonio Casas en la segunda parte, el primero por "un bocadillo en el muslo", y el rambleño porque tenía "unas molestias en el isquiotibial" y decidió retirarlo "para que todos estén disponibles y no se sumen a las bajas de Recio (que pueda estar el sábado en Algeciras) y de Adri Castellano".

"Era algo que necesitábamos ya, ganar en casa. Es una sensación muy buena, sabemos que si tienes que conseguir los objetivo, eso pasa por ser muy sólido en tu estadio. Los dos primeras partidos no fuimos capaces de sacarlos adelante, pero ya estamos muy contentos por ello y para que la afición pueda disfrutar y llegar al final del partido sin ningún tipo de agobio y dando una buena versión", concluyó el técnico del Córdoba CF sobre la victoria, la primera en El Arcángel de la temporada.