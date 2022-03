Germán Crespo: "Nos ha faltado frescura con balón y hemos cometido muchos errores"

El Córdoba CF volvió a ganar una jornada más y sigue mandando desde el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF. Ante el Mensajero y en El Arcángel, esta vez sufrió más de lo habitual para llevarse los tres puntos (3-1). Pese a todo, lograron una victoria en el que, para el técnico blanquiverde, Germán Crespo, fue el "peor partido del Córdoba en casa de la temporada".

"Nos ha faltado más frescura con balón y hemos cometido demasiados errores en campo propio. Esos errores han hecho que el Mensajero tenga peligro a la contra y así ha metido el primer gol. Hemos tenido la suerte de hacer nosotros el gol pronto, pero no hemos leído bien el partido y con la línea de defensas adelantada prácticamente en el centro del campo, nos han cogido al contragolpe para empatarnos", apuntó el entrenador cordobesista en la sala de prensa de El Arcángel tras la victoria ante el cuadro canario.

De hecho, Germán Crespo destacó que sabían que el rival iba a salir "con las líneas muy juntas", pero, pese a ello, no supieron "leer bien el partido", algo en lo que insistió bastante. "Hemos querido llegar muy rápido al campo rival y no ha funcionado. No había seguridad con el balón en los pies de muchos jugadores y por eso no hemos tenido tantas ocasiones como en otros partidos", añadió el granadino.

La temporada va llegando a su recta final y eso, como explicó Germán Crespo en la sala de prensa, hace que cada partido sea "más difícil, porque todo el mundo se juega algo, ya sea en la zona de arriba o en la de abajo". El nazarí también destacó que "no hay fechas para la tranquilidad" y que "todos actúan al 200% cada partido". De hecho, puso el ejemplo del rival más cercano que tienen en la tabla, el Cacereño, que ganó su partido al San Fernando (3-2), minutos antes que el Córdoba, "en el último segundo", algo que el granadino comparó con la victoria de los suyos, pues, pese a que les faltó "frescura", consiguieron "ganar".

"Ante el Mensajero ha habido jugadores de mucha calidad que no han estado tan acertados como siempre, pero es que nos hemos acostumbrado al jamón de pata negra y cuando nos ponen jamón serrano no nos gusta", comentó el entrenador granadino sobre el nerviosismo que se vivió en la grada cuando el partido iba empate y transcurría el tramo final del envite. "Cuando he quitado a Antonio Casas, muchos se han echado las manos a la cabeza, pero no por jugar con dos delanteros eres más ofensivo y la idea era crear superioridad entre líneas", añadió.

"Si metes dos delanteros tienes menos movilidad arriba, no estábamos teniendo la frescura por banda de Simo, que le ha costado más, y tampoco de los laterales, y por eso no era conveniente meter dos delanteros arriba, sino cambiar jugador por jugador para tener más jugadores entre líneas y meter pases filtrados", analizó Germán Crespo sobre los tímidos pitos que se escucharon por parte de la afición a la que no le agradó que el técnico sacara al ariete rambleño del campo en el minuto 59.

El encuentro, pese a que los blanquiverdes sufrieron, terminó con una victoria vital para el Córdoba CF y sin ningún percance. Eso sí, el central Gudelj vio la quinta amarilla ante el Mensajero, por lo que no podrá estar presente para el próximo ante el Antequera (El Maulí, 17:00). "Tenemos muchos centrales de garantías, pero junto a José Cruz jugará Visus o miraremos otras variantes o tiraremos de la gente del filial", apuntó Germán Crespo.