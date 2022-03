Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el CD Mensajero

CARLOS MARÍN. Atento. El almeriense estuvo en su línea habitual de crecimiento. No pudo hacer nada en la acción del gol del Mensajero tras tocar lo justo el balón en Gudelj. Acertó en el resto de decisiones y frenó las acometidas canarias.

JOSÉ RUIZ. Voluntarioso. El de Picassent tuvo que pelear con Cacho y no subió en exceso su banda. Tuvo que ir al cuerpo con los insulares y salió airoso. Fue relevado en la segunda mitad por Carlos Puga.

JOSÉ CRUZ. Incómodo. El central cordobés lo intentó por activa y por pasiva, pero tuvo que achicar agua en las llegadas visitantes. Fue amonestado en la primera mitad, pero supo controlar sus pulsaciones.

GUDELJ. Dubitativo. El gol del Mensajero trastocó los planes del central neerlandés de origen serbio, que tocó lo justo para mandar el balón a la red. Sufrió con Ale y vio una amarilla que lo dejará fuera del equipo la próxima jornada. Se asentó con el paso de los minutos y tuvo más tranquilidad en la segunda parte.

EKAITZ JIMÉNEZ. Incombustible. A pesar de pasar una semana entre algodones, el vasco llegó a tiempo para seguir de titular. Subió la banda, aunque tuvo que pelear de lo lindo con Ale. Acabó sin gasolina tras un gran esfuerzo.

ÁLEX BERNAL. Fallón. El sevillano no estuvo al nivel de las últimas jornadas y el equipo lo notó en el centro del campo. Tuvo un par de pérdidas que pudieron costar muy caras. Fue relevado al inicio de la segunda mitad.

JAVI FLORES. Ovacionado. No ha sido una semana fácil para el de Fátima tras su alineación indebida. Fue de menos a más. El cordobés fue clave en la acción del 2-1 del Córdoba CF tras meter un preciso centro a De las Cuevas. También supo retener el balón en la recta final.

LUISMI. Gol. El de Plasencia retomó la titularidad tras ser una de las novedades en el once de Germán Crespo. Siempre atento cazó un rechace para abrir la lata. Tuvo varias acciones de calidad, pero fue a menos conforme avanzó el partido.

DE LAS CUEVAS. Líder. Fue el que más lo intentó en ataque durante todo el partido. Y tuvo su premio. Tras varias acciones sin suerte, el alicantino metió un certero cabezazo para deleite de la grada, que lo ovacionó tras salir del campo. La veteranía es un grado y ahí es un jefe.

SIMO. Desdibujado. No fue el día del hispano-marroquí. No encontró su mejor versión y el equipo lo notó. Estuvo incómodo y poco participativo. En la recta final, se le pudo ver más, pero ya estaba todo resuelto. No encontró su ritmo en los 90 minutos.

ANTONIO CASAS. Lucha. El rambleño es un guerrillero y en la batalla siempre encuentra su premio. Sin embargo, no estuvo certero de cara a puerta, a pesar de sus intentos. Fue relevado por Willy Ledesma, lo que generó cierto malestar en la afición.

ADRIÁN FUENTES. Fuerza. El madrileño, que regresó al banquillo tras ser titular en los últimos cinco envites, tiró de fortaleza para liderar el ataque desde el costado derecho. Estuvo a punto de marcar el tercero, pero se topó con el meta visitante.

VIEDMA. Pausa. El jiennense tuvo unos buenos minutos sobre el césped tras relevar a Bernal. Dio pausa y sentido al juego local e incluso probó fortuna con un lanzamiento desde fuera el área que sacó Padilla. Fue clave en la acción del 3-1 definitivo.

WILLY LEDESMA. Premio. El de Torremejía tuvo que esperar de nuevo su oportunidad desde el banquillo. Salió en la media hora final y peleó para revertir la situación. Tuvo su premio en el descuento tras marcar su decimotercer tanto gracias a una acción de Viedma y Fuentes.

PUGA. Frescura. El granadino dio más mordiente al ataque local desde el costado derecho. Subió su banda y no tuvo problemas en defensa. Su velocidad y juego merecen más opciones desde el comienzo de los partidos.

TONI ARRANZ. Sin tiempo. El madrileño salió en el último minuto para dar más consistencia al centro del campo. No tuvo problemas porque los canarios ya no apretaron mucho para tranquilidad local.