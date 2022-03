Un sufrido paso adelante (3-1)

Sufriendo también vale. El Córdoba CF tuvo que pelear de lo lindo para sacar los tres puntos ante un Mensajero guerrillero. Los blanquiverdes, tras una intensa semana por lo sucedido por la alineación indebida de Javi Flores ante el San Fernando, sacaron el partido adelante en el tramo final. La veteranía es un grado y ahí De las Cuevas, en su alianza con el de Fátima, fueron claves para desatascar un duelo que se puso cuesta arriba por momentos. Al final, llegaron los tres puntos, merecidos, que mantiene una jornada más como siempre la zona de privilegio de la clasificación. Los cordobesistas ganan, da igual el cómo, y la alegría sigue desbordada en una afición que lo ve cada más cerca el ascenso.

Tras una semana complicada por la alineación indebida de Javi Flores ante el San Fernando, lo que supuso la pérdida de los puntos conseguidos en Maspalomas y por ende la segunda derrota liguera de la temporada, el Córdoba CF quiso reponerse rápido a este revés en los despachos del grave error cometido en la anterior cita. Para ello, Germán Crespo movió fichas en el once inicial y dio entrada a Antonio Casas y Luismi por Willy Ledesma y Adrián Fuentes.

Y la jugada, como siempre, le salió bien de inicio a Germán Crespo. Sólo se llevaban tres minutos y Luismi puso al Córdoba CF por delante en el marcador. El de Plasencia, muy atento, cogió un rechace tras un centro de Miguel de Cuevas y mandó el balón al fondo de la red. 1-0 y piña de todo el equipo con el delegado Julio Cruz, que no lo ha pasado nada bien durante la semana tras lo sucedido en Maspalomas.

Los blanquiverdes salieron con la idea de siempre ante un espectacular terreno de juego. Dominio absoluto ante un Mensajero que se atrincheró atrás para salir con rápidas contras. Tras unos minutos de auténtica color blanquiverde, los canarios aprovecharon su velocidad por los costados para hacer daño a la defensa local. Ale se plantó ante Carlos Marín y lanzó un disparo que tocó lo justo Gudelj para que se colase en el fondo de la red. 1-1 y tocaba empezar de cero.

El gol dio alas a los de Josu Uribe, que cogieron mucha moral y se lo creyeron por momentos de que podían sacar algo positivo del inexpugnable El Arcángel. Los blanquiverdes, que estrenaron la camiseta por el Día de Andalucía, no encontraban la fluidez necesaria para hacer daño a la sólida defensa canaria. Lo tuvo Luismi el 2-1, pero se le fue el balón cuando ya dribló a Padilla. Tampoco acertó De las Cuevas con un disparo a la media vuelta que paró el meta visitante.

Los minutos pasaban y los de Josu Uribe se crecieron más e incluso metieron el miedo en el cuerpo con varias acciones de Ale, todo un incordio para la zaga blanquiverde en la primera vuelta. De hecho, José Cruz y Gudelj acabaron con amarilla. Tocaba encontrar soluciones para desenmarañar el juego de un Mensajero que no regaló nada. Y tenía la idea muy clara.

No movió ficha Germán Crespo al descanso. El nazarí mantuvo su apuesta por los 11 con los que salió de inicio. El control era del Córdoba CF ante un Mensajero bien ordenado y que salía rápido a la contra, Las ocasiones empezaron a llegar. Simo, De las Cuevas y Casas, pero no era el día de cara a puerta. Tocaba elegir la mejor acción para sacar un partido que se estaba poniendo cuesta arriba.

Y llegó la hora de los cambios. Germán Crespo introdujo de una tacada a Viedma, Adrián Fuentes y Willy Ledesma. Tocaba remangarse en el barro. El Mensajero ya no salía tanto, aunque lo siguió buscando. Era cuestión de tiempo si se acertaba en los metros finales. Era el momento de la experiencia. Puga también entró al campo para dar más frescura al ataque local desde la banda derecha.

Viedma dio un aviso. El Córdoba CF empezó a mover más a su rival. La grada también fue decisiva porque empezó a empujar de lo lindo. Y eso se nota. Dio más fuerza a los blanquiverdes, que lograron el gol deseado. Aparecieron los más veteranos. Javi Flores metió un preciso centro y De las Cuevas cabeceó al fondo de la red. 2-1 y locura en El Arcángel. Lo más complicado estaba conseguido. Pero tocaba rematar la jugada.

El tiempo volaba y el Mensajero intentó con sus armas llegar al área de Carlos Marín. No sufrió en exceso salvo en un tiro de Edu Sallas que atajó sin problemas. El tercero lo tuvo Adrián Fuentes, pero el madrileño se topó con Padilla. Tocaba seguir luchando y vigilando atrás. No fue el mejor día. No se vio la mejor versión de Simo y costó sacar los tres puntos, que se sumaron una vez más para deleite de la afición.

Y la guinda la puso Willy Ledesma. El goleador cordobesista, que tuvo que salir en la segunda mitad, puso el 3-1 tras una buena acción de Fuentes y Viedma. Ahí acabó todo, pero los blanquiverdes sufrieron ante un Mensajero que sacó sus armas y estuvo cerca de dar la campanada. El Córdoba CF sigue firme en casa, donde nadie pudo con él y mantiene su renta sobre un Cacereño que sufrió para ganar al San Fernando. Todo sigue igual, pero hay que rematar el ascenso. Y en el día que los de Germán Crespo no estuvieron finos, también sumaron los tres puntos, la historia sigue su curso. El mejor broche a una semana complicada.