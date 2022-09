Germán Crespo, sobre el 'caso Simo': "El vestuario es una familia para lo bueno o para lo malo"

Pese a que la vista está puesta en el cuarto partido del Córdoba CF en Primera Federación, que será este sábado ante el Rayo Majadahonda (21:30), el caso de Simo, quien ya conoce desde el pasado miércoles que irá a juicio por un presunto delito de violencia de género y que éste tendrá lugar el 26 de octubre, sigue atrayendo muchos focos. Es por eso que su convocatoria incluso podría verse afectada, algo de lo que habló su entrenador, Germán Crespo, en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Al chaval lo veo bien, pero anímicamente puede estar peor. Lo que sé es que ha entrenado bien y lo he visto como cualquier semana. Quiero dejar claro que el que sea titular o entre en la convocatoria no va a depender de lo que haya pasado, sino de lo que a mí me ha trasmitido durante la semana y a partir de ahí, elegiremos", aseguró el granadino, quien intentó dejar claro que solo piensa en el partido del sábado.

Y es que, Germán Crespo admitió que ya tuvo una charla con el futbolista "en su momento" cuando se enteró de la noticia, con el objetivo de "ayudarlo" y saber que va a tener el apoyo de su entrenador "para lo que necesite", tal y como indicó Crespo. Una charla en la que le trasmitió un mensaje de "tranquilidad". "El chaval se ve bien y nosotros lo vemos bien porque el vestuario es una familia para lo bueno y para lo malo", hizo hincapié el entrenador del Córdoba CF.

Esa "tranquilidad" es precisamente la que le ha trasmitido Simo a Germán Crespo durante la semana según explicó el entrenador blanquiverde: "Son cosas que están ahí y no podemos negarlas, pero lo veo bien y entonces, si lo necesitamos para que juegue, todavía no hay nada demostrado y son cosas que no le deben afectar. Si lo viese desmotivado diría lo contrario", aclaró el granadino.

Además, Crespo tuvo también palabras para el cordobesismo, pues cree y quiere que "la afición esté como en el anterior partido en El Arcángel" y los vuelva a "llevar en volandas", así como "que anime desde el primer minuto" como ya hizo ante el Fuenlabrada, más allá de que el tema de Simo haya dado mucho de qué hablar entre la afición blanquiverde. "Eso espero, que nos trasmitan lo que nos trasmiten en todos los partidos", añadió.

Por último, el entrenador del Córdoba CF quiso recordar que "esta semana ha sido normal" y que no ha visto "nada diferente a las anteriores. Al grupo lo veo bien, como toda la semana, deseando que llegue el partido del sábado para intentar conseguir la cuarta victoria consecutiva y seguir alargando la racha que tenemos en casa. Al equipo da alegría verlo entrenar y con la intención de hay brindar otra victoria mañana", concluyó Germán Crespo.