Florin Andone se deja querer por el Córdoba CF: "Si asciende, será mi primera opción"

Florin Andone ya se deja querer abiertamente por el Córdoba CF. El delantero rumano, sin equipo después de confirmar hace unas semanas su salida del Eldense, no ha dudado en asegurar que estaría encantado de regresar a la entidad blanquiverde en caso de que consiga en las próximas dos semanas el ascenso a Segunda División, categoría en la que el atacante rumano pretende seguir jugando.

Andone, uno de esos mitos del cordobesismo a los que buena parte de la afición blanquiverde sueña con ver de regreso en El Arcángel, parece ahora más dispuesto que nunca a recalar en el Córdoba CF si vuelve a recibir interés por parte de la entidad. Eso sí, a tenor de sus palabras, solo estaría interesado en volver si el equipo compite en Segunda División, pues el futbolista sigue delimitando esa barrera del fútbol profesional a la hora de definir su futuro.

Andone y la oferta que rechazó del Córdoba CF

En una entrevista concedida al programa Zona Blanquiverde, de Nacho Serrano, el que fuera delantero del Córdoba CF hace casi una década reconoció que el pasado verano ya tuvo la opción encima de la mesa de regresar al conjunto cordobesista, aunque finalmente se marchó al Eldense. "No quería salir de España, llevaba varios años fuera y quería jugar profesionalmente en España. Aún así, me llegó una oferta del Córdoba CF y estuvimos hablando con Juanito e Iván Ania, que me llamó por teléfono. Hasta los fisios me escribían para que volviera", relató.

"A todos les dije que quería jugar de profesional. Quiero al Córdoba CF con locura. Es el equipo que más quiero junto al Deportivo. Lo rechacé y era un contrato de mucho más dinero de lo que he ganado en el Eldense, y además eran cuatro años. Y dije que no. En el Eldense firmé un año, por una mierda [sic] de dinero y con lo que es el club, que el Córdoba aun estando abajo es mucho más", añadió el atacante internacional por Rumanía.

Ahora, un año después, y ante la tesitura de que el Córdoba CF pueda lograr el ascenso si supera la eliminatoria ante el Barcelona Atlètic, Florin Andone expresó abiertamente su postura y no dejó duda alguna. "Puedo asegurar que si el Córdoba CF asciende, será mi primera opción. Siempre que el club me quiera, obviamente. Si me quiere el club, la dirección deportiva y el entrenador, por mi parte no hay duda. De hecho, estoy esperando que suba el Córdoba CF como si no hubiera un mañana", reconoció el futbolista.

"Me encantaría volver a Córdoba CF y creo que es el año en el que nos podríamos volver a juntar. Pero no depende de mí, luego son muchas cosas que hablar porque esto no es tan fácil. Pero si el Córdoba CF asciende y me quiere, por mi parte no va a haber ningún problema. Va a ser la primera opción, por delante de absolutamente todo", reiteró.