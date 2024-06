Florin Andone se despide del Eldense y vuelve a ser agente libre

Florin Andone, ex del Córdoba CF y futbolista muy querido por la afición blanquiverde, vuelve a ser agente libre. El delantero rumano ha anunciado su desvinculación del Eldense, club con el que este año ha competido en Segunda División y con el que le quedaba un año de contrato por cumplir que finalmente ha quedado anulado después del mutuo acuerdo sellado entre ambas partes. El rumano, a sus 31 años, vuelve a estar en el mercado de fichajes con la intención de seguir compitiendo en el fútbol profesional español.

En su temporada en Elda, Florin Andone ha tenido un rendimiento irregular y por debajo de lo esperado por un equipo recién ascendido que, tras una exigente campaña, ha logrado la permanencia, consolidándose en la categoría de plata del fútbol español. Andone aportó tres goles y una asistencia en los 29 encuentros que ha disputado con el Eldense.

"Agradezco profundamente el interés y la preocupación que habéis mostrado por mi futuro, pero en este momento de mi carrera, siento la necesidad de buscar nuevos retos futbolísticos que me permitan seguir creciendo", apuntó Florin en una carta de despedida dirigida a los aficionados del Eldense. "Me siento muy orgulloso y feliz por haber podido contribuir a la salvación del equipo en Segunda División. Han sido momentos intensos y gratificantes. Siempre me llevaré los recuerdos de esta etapa", añadió el ariete.

Tras despedirse del que ha sido su octavo club en España, Florin Andone es agente libre y espera continuar en el fútbol español, pues cuenta con cierto mercado en la Segunda División. A sus 31 años, el rumano ha visto caer sus cifras goleadoras en los últimos ejercicios, pero sigue siendo un delantero muy a tener en cuenta.

La huella de Florin Andone en el Córdoba CF

En el Córdoba CF, Florin Andone pasó únicamente dos temporadas, las que transcurrieron entre 2014 y 2016. En ese corto espacio de tiempo, el atacante internacional con Rumanía dejó una huella imborrable en el club de El Arcángel, consiguiendo anotar 28 goles en un total de 57 partidos oficiales disputados.

Unos números que le sirvieron para consolidarse en la Primera División con el Deportivo de La Coruña, club en el que terminó de impulsar su carrera, firmado años después un gran contracto con el Brighton & Hove Albion. Su otra experiencia fuera de España se dio en el Galatasaray turco, equipo con el que cumplió el sueño de todo futbolista de jugar la Liga de Campeones.