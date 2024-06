El Barcelona Atlètic recupera efectivos antes de medirse al Córdoba CF

El Córdoba CF tendrá que medirse a un Barcelona Atlètic reforzado para la final del play off de ascenso a Segunda División. El filial azulgrana podrá contar con uno de sus puntales en defensa, el internacional senegalés Mika Faye, que ya está de vuelta en los entrenamientos de su equipo tras dejar atrás la última convocatoria de su selección, motivo por el que no pudo disputar los dos encuentros ante el Ibiza de las semifinales del play off.

Faye, un fijo en la defensa para Rafa Márquez, trabajó este jueves con total normalidad junto a sus compañeros. Durante su convocatoria con la selección absoluta de Senegal no ha dispuesto de minutos de juego, por lo que estado de forma es óptimo y apunta a recuperar la titularidad ante el Córdoba CF. Con su presencia, Rafa Márquez recupera una variante importante para fortalecer una defensa que ante el Ibiza dejó ciertas dudas con la pareja de centrales formada por Pelayo y Sergi Domínguez.

Faye, un fijo para el Barcelona Atlètic

El internacional senegalés ha disputado 33 encuentros en la presente temporada, todos ellos como titular y sin saber lo que es estar en el banquillo, pues siempre que estuvo disponible fue alineado. Una muestra de la confianza que tiene en él Rafa Márquez, por lo que su presencia en el once inicial ante el Córdoba CF se puede dar prácticamente por segura. Prueba de su talento y progresión es que, con tan solo 19 años, ya es un habitual en los entrenamientos del primer equipo, con el que en el presente curso ha ido convocado hasta en tres ocasiones, sin llegar eso sí a debutar en partido oficial.

La presencia de Mika Faye fue la novedad más llamativa en el entrenamiento de este jueves del Barcelona Atlètic, pero no la única. En la sesión, que fue seguida de cerca por el nuevo entrenador del primer equipo -el alemán Hansi Flick-, también estuvo presente Trilli. El lateral derecho se lesionó el pasado 14 de abril y ahora intentará llegar a tiempo para sumar minutos en este final de temporada de los azulgranas.

Con estos dos retornos, Rafa Márquez gana más variantes para confeccionar su equipo en el doble enfrentamiento ante el Córdoba CF que arranca este domingo en el Estadio Johan Cruyff (20:00), donde se espera una entrada muy cercana al límite de los 6.000 asistentes marcados como aforo máximo del feudo azulgrana.