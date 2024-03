El 'mago de Fátima' tendrá su merecida despedida: partido benéfico en homenaje a Javi Flores

El último Truco del Mago de Fátima. Con ese título y bajo un cartel en el que Javi Flores disfrazado de mago divierte a tres niños, el Córdoba CF ha bautizado al partido de homenaje a un excapitán cordobesista que al fin podrá despedirse como es debido de su afición tras haber sido jugador blanquiverde la mayor parte de su carrera. Será El Arcángel el escenario de este emotivo encuentro que se disputará el próximo sábado 20 de abril a las 17:00 entre un equipo formado por los amigos del futbolista cordobés y otro del CF Médicos de Córdoba.

Javi Flores no será el único protagonista de esta cita con la que el club quiere homenajear de manera justa a uno de sus jugadores blanquiverdes más emblemáticos de las últimas décadas. Y es que el encuentro tendrá carácter benéfico. El precio de cinco euros por entrada será íntegramente recaudado para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y el Hospital Universitario Reina Sofía en favor de la investigación contra el cáncer infantil.

Será una forma de, en palabras del CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, "sacarles una sonrisa y ayudar a quienes demandan la ayuda de la sociedad y la necesitan" acudiendo a este partido en el que la afición cordobesista también podrá despedir a Javi Flores. El de Fátima ha vestido la blanquiverdes en 259 partidos en 10 temporadas y fue protagonista en los ascensos de 2007 en Huesca a Segunda División y el de Primera Federación en 2022. Además de sus logros y recorrido, lo que el consejero-delegado destacó sobre él fue que actuase "como capitán" en los momentos más duros del club.

"No era el momento idóneo de despedidas a final de la pasada temporada por el ambiente que había, pero ahora es el momento. No es una despedida porque estás en el club, es una despedida como jugador y para que el cordobesismo te despida", señaló Fernández Monterrubio en la presentación del partido homenaje que tuvo lugar en El Arcángel, quien también se mostró "contento" por la labor que desde hace unos meses ejerce Javi Flores como representante institucional del club porque es "positiva para el futuro".

El propio Javi Flores hizo hincapié en que tendrá la oportunidad el 20 de abril de despedirse "como no pudo en su día por distintas circunstancias", ya que el desenlace final de la campaña 2022-2023 fue desastroso con el equipo fuera del play off de ascenso de la Primera Federación, lo que creó un ambiente de crispación y un cambio en la directiva del club. Es algo que lo dejó con "una espinita clavada" por no haberse despedido del cordobesismo.

El actual representante institucional del Córdoba CF destacó el "orgullo" por "haber defendido a este club y a esta ciudad" tanto "en los momentos malos como en los buenos". "Ha sido todo bueno lo que me ha pasado aquí", analizó sobre su carrera en el club de sus amores y el de su ciudad y con el que jugó durante dos atapas. Desde la 2005-2006 cuando dio el salto al primer equipo hasta la 2010-2011, y desde su regreso en la 19-20 hasta la temporada pasada en la que su contrato terminó y el CCF decidió no renovarlo.

"Afortunado de poder seguir en el club trabajando", Javi Flores no desveló por ahora quiénes serán los 21 o 22 jugadores que compondrán su equipo para el partido homenaje en El Arcángel del próximo 20 de abril. Como aseguró el de Fátima, "la mayoría serán retirados" y ya se encuentra "manos a la obra" para traer a "gente que al cordobesismo le atraiga y se sume a la causa", puesto que "el partido es una anécdota y lo importante es la causa benéfica".

Al equipo de amigos de Javi Flores se enfrentará el CF Médicos de Córdoba, un equipo compuesto por compañeros y amigos del ámbito sanitario que la mayoría han sido formados en la provincia cordobesa. Su capitán, Rafa Reyes, destacó el "orgullo como socio y abonado" y su "agradecimiento" por poder ser partícipes de esta iniciativa y poder "compartir unos minutos en el césped junto a Javi Flores". Eso sí, ni mucho menos son un equipo fácil, pues como explicó su capitán, con el objetivo de "promover la vida saludable a través del deporte", anualmente compiten a nivel nacional y representarán a España el próximo mes de julio en una competición en Australia.

Objetivo benéfico

La despedida de Javi Flores como jugador del Córdoba CF será especialmente emotiva porque en las gradas de El Arcángel se sentarán pacientes pediátricos del Hospital Reina Sofía, también ingresados con permisos de sus facultativos y niños que ya han superado este duro proceso. Así lo confirmó el nuevo gerente del centro sanitario, el doctor Francisco Triviño, quien animó a "toda la sociedad cordobesa" a que acuda al partido para "avanzar contra la lucha del cáncer infantil y la investigación de tumores hepáticos infantil".

El gerente del Imibic, Álvaro Granados, también hizo hincapié en la importancia que tiene "el papel de la sociedad" en este tipo de investigaciones contra los cánceres hepáticos y otro tipo de tumores porque "los fondos públicos no son ilimitados". De ahí que profundizara en "el papel relevante" que tiene esta iniciativa "emotiva" que tendrá lugar el próximo 20 de abril.

Tras el partido homenaje a Javi Flores, el club Abuchitextreme partirá desde Luque en otro acto benéfico. Antonio Cañete, vicepresidente de la entidad, explicó que, como reto solidario cuyo fin también será recaudar fondos en la investigación contra el cáncer infantil, atravesarán Andalucía corriendo sin parar durante varios días. "Somos ocho amigos que de nuestro esfuerzo queremos que se saque dinero para la causa", comentó Antonio Cañete, quien ya participó en una acción solidaria similar años atrás en la que su club recorrió España corriendo sin parar.