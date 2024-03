Monterrubio, sobre los cambios en la cantera del Córdoba CF: "Hay gente que no entiende que su momento pasa"

El Córdoba CF presentó en la tarde este martes su foto oficial de la temporada, una instantánea que el club ha comercializado a modo de póster y sobre la que organizó una firma de autógrafos con varios de los jugadores del primer equipo. Un acto que contó con la presencia del consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, que repasó los temas de actualidad en la entidad con especial énfasis en la cantera, después de que hace unos días se conociera el despido de David Ortega y Rafael Herrerías, los dos responsables de esa parcela. El CEO, aunque evitó entrar en detalles, no escondió en exceso su visión del asunto y lanzó un dardo directo: "Hay gente que no entiende que su momento pasa".

"Es una decisión mía, que no se traslada al Consejo. La he tomado yo y el Consejo la sabía antes de mi viaje a Bahréin", confirmó Monterrubio preguntado por ese despido de Ortega y Herrerías. "Me vais a permitir que no entre en detalles, pero todo el mundo cuando se va no explica porqué se va. Oigo cosas por ahí en la radio que me hacen mucha gracia. A lo mejor un día tengo que decir yo porqué se va la gente. Hay gente que no entiende que su momento pasa", espetó el CEO.

Fernández Monterrubio aseguró que "antes de final de temporada no va a haber sustituciones" en esa parcela, ya que "esas funciones las asumen los miembros de la dirección deportiva". "A la cantera hay que darle una vuelta importante. Estoy viendo ganas e ilusión, veo ganas y eso es importante. Luego los datos están ahí: somos el equipo de Primera Federación que más canteranos ha subido al primer equipo. Estamos firmando contratos profesionales a juveniles. El día del mercado llevábamos nueve, ya creo que son 11. Estamos trabajando y hacen falta buenos entrenadores. Estoy obsesionado con que los mejores entrenadores de Córdoba no solo estén aquí, si no que quieran estar aquí", explicó el sevillano.

Cuestionado por el papel del filial y el juvenil, los equipos más importantes, el consejero delegado ofreció su visión: "No estamos exigiendo resultados. Estamos pidiendo que haya un canal de jugadores que suben al primer equipo y eso se está produciendo, no es una opinión, son los números. En el juvenil A está siendo un año durísimo, por razones que todos conocemos, además se están dando muchas lesiones importantes. No es una cuestión tanto de resultados como de futuro".

La polémica con el Antequera

Otro asunto que trató Antonio Fernández Monterrubio fue la polémica levantada con el Antequera a raíz del precio de las entradas para el partido del pasado domingo, que derivó en unas declaraciones del presidente del club malagueño en las que atacaba directamente al CEO de la entidad cordobesista. "Sí me gustaría explicar que a nivel personal no tengo ningún problema con las declaraciones que haga otra personas sobre mí o sobre la entidad, porque no les doy ningún valor, pero tengo que decir que yo no voy al campo del Antequera o cualquier otro a título personal, lo hago representando al Córdoba CF y a la afición cordobesista, y ahí no aguanto ningún tipo de falta de respeto y, por tanto, no me siento a su lado, me voy a la grada y no pasa nada", explicó el responsable del club, que estuvo en Preferencia de El Maulí.

"El tema está cerrado, nosotros hicimos lo que debíamos hacer. Si alguien quiere tener el estadio medio vacío en lugar de lleno, está en su derecho. Yo no tengo que decirle lo que él debe hacer en su casa ni a mí me lo tienen que decir", apuntó el CEO para zanjar el asunto.

El momento del equipo

Sobre el buen momento que atraviesa el Córdoba CF en lo deportivo, Antonio Fernández Monterrubio reiteró la visión del técnico y el vestuario de mirar siempre hacia el primer puesto con ambición. "Miramos para arriba y pensamos partido a partido. Nos ha ido bien, tanto el mensaje que transmitimos externamente, como el que tenemos interiormente, y vamos a seguir con él. Somos ambiciosos, todos, los jugadores, el entrenador y todos los que formamos el Córdoba CF. Me quedo con eso y miramos hacia arriba, nunca hacia abajo. Dicho esto, vamos a pensar en el Atlético Baleares y luego en el Castellón y luego... el que venga", comentó.

La cesión de El Arcángel

Monterrubio también hizo una valoración del momento en el que está el proceso de cesión de El Arcángel. "No hemos concurrido al pliego todavía porque no se ha publicado oficialmente. Tenemos que estudiarlo y ver cómo se han enfocado definitivamente todas las cuestiones. Es algo que yo planteé al señor Bellido cuando nos conocimos, que había que hacer algo puente mientras preparábamos el proyecto del estadio. Entre otras cosas porque cuando nosotros lo tengamos definido, que aún no lo tenemos, tiene un trámite administrativo de un año y medio o dos años. No podíamos seguir en una situación de precario y esto no es más que un puente hacia lo que el Córdoba CF y el Ayuntamiento queremos conseguir", aseguró.