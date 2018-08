Debut con claroscuros

Aythami zanja cualquier duda sobre su continuidad en el club

Uno de los jugadores que apunta a ser trascendental un curso más en el Córdoba es Aythami Artiles. El central canario ya fue uno de los artífices de la salvación lograda hace sólo unos meses y ahora, tras un verano complicado, ha dejado claro a las primeras de cambio que su aportación en el campo es crucial. Incluso en un partido lejos de su mejor nivel, Aythami fue decisivo con su gol para que el Córdoba sumara un punto ante el Numancia. Al término del choque, el defensa blanquiverde se quejó de que "no competimos en igualdad de condiciones", en referencia a los problemas con el límite salarial que arrastra el Córdoba. "Queremos hacer de El Arcángel un fortín. Desearía de corazón que no pasáramos tantos nervios pero somos el Córdoba. Yo desde que estoy aquí no he parado de sufrir en el campo", expuso el canario en alusión a lo movido del debut liguero ante el Numancia, del que extrajo como positivo que "seguimos la inercia del año pasado, el equipo compite muy bien, cada día aparecen nuevos problemas pero estamos sabiendo aislarnos de todo esto". Con todo, lo más interesante de su comparecencia fue la muestra de su compromiso con el club, tras un verano en el que se habló mucho de su posible salida. "Ya he dejado claro bastantes veces que estoy muy bien aquí", aseguró el canario, que lo ejemplificó contando que "mi hija, que está en Las Palmas no quiere que me vaya del Córdoba". Y es que el defensor parece haber dejado sus dudas atrás, aunque reconoce que "teníamos una ilusión de que esto fuese de una manera diferente, pero entro al vestuario y veo a un equipo unido".