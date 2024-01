El Córdoba CF paga un alto peaje por su punto en Huelva

El Córdoba CF se marchó del Nuevo Colombino con el sabor amargo que le dejó el empate cosechado ante el Recreativo de Huelva (1-1). Para colmo, además de dejarse dos puntos en su viaje a territorio onubense, a Iván Ania se le sumó una nueva preocupación: los contratiempos físicos en su plantilla.

Ante el Recreativo de Huelva y con mucha temporada todavía por delante, las dolencias musculares dejaron en jaque a un CCF que tuvo un total de cuatro contratiempos en forma de lesión antes de arrancar el partido y por supuesto durante su trascurso. Ya cuando la entidad cordobesa anunció el once y por ende la convocatoria oficial, saltó la primera noticia: Isma Ruiz no estaba disponible debido a una lesión que sufrió en el último entrenamiento de los blanquiverdes antes de visitar Huelva.

El centrocampista, indiscutible en el esquema de Iván Ania, tendrá que someterse en los próximos días a unas pruebas médicas que determinarán el alcance de la dolencia y así poder establecer un tiempo de recuperación. Un contratiempo que lamentablemente no vino solo. Sobre el verde del Nuevo Colombino, al retomar la segunda mitad, el cartelón del cuarto árbitro se iluminó con los dorsales 18 y 27. Mati Barboza tuvo que sustituir tras el descanso a un Carlos García que llevaba semanas mostrando limitaciones físicas sobre el terreno de juego y que, esta vez, tuvo que decir basta a seguir jugando.

El lugar del central cedido por el Cádiz lo ocupó el joven defensa del filial. Una preocupación grave, no por el rendimiento de un Mati que ya se está abriendo camino con el primer equipo, sino porque, tras la baja hasta final de temporada de Gudelj por sus problemas cardíacos y la larga lesión de Adri Castellano, la defensa blanquiverde queda completamente desnuda. Es decir, en caso de que Carlos García caiga lesionado, Ania tan solo cuenta con Lapeña como único central de la primera plantilla en condiciones para jugar.

Pero no termina ahí la trágica situación a nivel físico por la que pasa el Córdoba CF. Recio, que sustituyó en el once al propio Isma Ruiz ante su inesperada ausencia, no aguantó más de 74 minutos sobre el verde del Nuevo Colombino. El veterano centrocampista se desfondó en una acción defensiva en la corona del área cordobesista y, rendido en el suelo con gestos de dolor, necesitó que sus compañeros le estiraran las piernas ante sus evidentes dificultades físicas para continuar desarrollando su fútbol.

Al menos Álex Sala volvía a estar disponible y pudo entrar en lugar de Recio para fortalecer el centro del campo en el tramo final del encuentro. No jugaba desde el año pasado en aquel último choque frente al Atlético Baleares. Sin embargo, ya superada su lesión, el centro del campo blanquiverde puede volver a tener serios problemas. El motivo, además de Recio, tiene que ver con Diarra, otra de las piezas fundamentales en el esquema de Iván Ania.

El jugador de Malí, que destaca precisamente por su imponente capacidad física como todocampista y su resistencia, no pudo terminar el choque ante el Recreativo de Huelva. Diarra se retiró en el tiempo de descuento con claros gestos de dolor, cojeando y sin poder correr más. Otro posible lesionado más para la renqueante lista blanquiverde a la que, semana tras semana, se enfrenta Iván Ania con la urgente necesidad de sacar futbolistas de debajo de las piedras para completarla.

Y es que son los futbolistas del filial los que están salvando los muebles a un Iván Ania que tiene la defensa en cuadro y puede que el centro del campo también de cara a la próxima jornada ante el Murcia (El Arcángel, 20:00).