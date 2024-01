El Córdoba CF frena el ímpetu del Recre y mantiene distancias (1-1)

Un punto. Ese fue el botín que logró el Córdoba CF en Huelva. Un premio que se puede dar por bueno o malo según se interprete un partido con dos partes muy diferenciadas. En la primera, los blanquiverdes fueron ampliamente superiores a un Recreativo que llegaba lanzado pero que se vio sorprendido por el tempranero gol de Adilson Mendes; en la segunda, el Decano dio un paso adelante y al Córdoba le faltó fuelle y valentía para responder las andanadas de un cuadro albiazul que encontró el premio de la igualada en un fallo grave de Carlos Marín.

Con todo, atendiendo a cómo llegaba su rival, y al hecho de quedarse para sí el goal average particular ante los onubenses, el punto logrado en el Nuevo Colombino puede darse por bueno para un Córdoba que en Huelva confirmó que no pasa por su mejor momento de la temporada, falto de esa brillantez y eficacia que mostró no hace demasiadas semanas. Y en ese pequeño bache de juego, el equipo sigue mostrándose capaz de sumar en escenarios complicados, algo que hay que valorar en su justa medida.

Pero esa parte positiva no puede ocular la negativa, y es que el conjunto entrenado por Iván Ania dejó escapar una ocasión pintiparada, por cómo arrancó el partido, para haber asestado un golpe importante a un rival directo, al que habría sacado de distancia de haber aprovechado ese gol inicial y el sometimiento posterior hasta el descanso. Como suele suceder cada vez que se produce un empate, la valoración distará mucho según el prisma desde el que se haga, aunque lo innegable es que el CCF sale de un feudo exigente manteniendo por detrás a un equipo que no tuvo su mejor día pero que apunta a estar en la misma pelea que los blanquiverdes hasta el final.

Porque si algo hay que alabar al Decano es su capacidad para sobreponerse de un arranque horrible de partido. Los onubenses, cuando no había transcurrido ni un minuto, permitieron una internada de Adilson Mendes a la espalda de Antoñito que el portugués no supo definir bien ante Rubén Gálvez. Un aviso de lo que vendría solo cinco minutos después, cuando el lisboeta aprovechó en esta ocasión el envió de Calderón, peleado por Toril y con choque entre dos jugadores del Recre, para enfilar hacia el arco local, destrozar a Trapero con un recorte y batir al meta con un derechazo perfecto.

Ese golazo dio al Córdoba ventaja en el marcador y dejó al Recreativo al borde del KO. Y eso que el partido no había hecho más que empezar, pero la desventaja tan temprana sacó de su plan de partido a los de Abel Gómez, que entregaron claramente el manejo de la pelota y trataron de protegerse ante un CCF ganador en los duelos y con mucha presencia en campo contrario.

Los blanquiverdes jugaron a placer durante todo el primer acto, dominando la parcela ancha a su antojo y desactivando los tímidos intentos del Recre de contragolpear. En ese tramo del partido, con el rival sometido, solo se echó en falta algo más de colmillo a un Córdoba que no apretó el acelerador y dejó escapar vivo al Decano, en una primera parte con muy pocas ocasiones y que terminó enrarecida cuando los locales decidieron calentar el ambiente con alguna que otra acción cuestionable y un par de piscinazos de un Luis Alcalde especialmente centrado en provocar a Recio.

El partido, como era de esperar, cambió radicalmente tras el descanso. El paso adelante para el Recreativo era obligado y los hombres de Abel Gómez lo dieron, pasando a manejar el balón y jugando mucho más en campo del CCF, aunque sin una fluidez ofensiva que apabullara a los de Ania. Pese a no pasar excesivos apuros, poco le debió gustar ese inicio de segundo acto a Ania, que antes de la hora de juego ya dio entrada a Kike Márquez y Casas, buscando un segundo aire en ataque. Para entonces, Toril había tenido una buena ocasión al rematar una falta lateral botada por Recio y el Recre había respondido con dos llegadas de Josiel Núñez, ambas solventadas con disparos por encima del arco.

Con el juego más nivelado y el Córdoba conservando como oro en paño su mínima renta, el partido tuvo un momento de ruptura a la hora de juego. En una rápida contra iniciada desde campo propio, Carracedo cogió la espalda a Rahim y enfiló hacia la portería de Rubén Gálvez, siendo claramente zancadilleado en una acción que bien pudo significar la roja directa, pero que el árbitro dejó en simple amarilla. Solo un minuto después, llegó el empate. Antonio Domínguez cayó a banda derecha y puso un gran centro que Caye Quintana remató a placer ante la salida en falso de Carlos Marín.

Un fallo impropio de un arquero seguro y solvente como el almeriense que en ese momento ya se atisbó como definitivo para su equipo. Porque desde la reanudación el Córdoba había perdido ese ímpetu del primer tiempo y el paso de los minutos no hizo más que acentuar la falta de precisión y determinación para ir a por los tres puntos decididamente. En ese debate interno entre defender lo conseguido y tratar de sentenciar al Decano, la falta de ambición y ese grosero fallo de su portero condenó al equipo de Ania.

Con todo, igual que fue castigado pudo castigar el Córdoba, pues solo cinco minutos después del empate el balón lateral lo colgó Recio y el remate lo puso Diarra, en una salida a por uvas de Rubén Gálvez que no acabó en gol de milagro. No tuvo fortuna el conjunto blanquiverde en esa acción, que sí sirvió para que el Recre perdiera valentía y empezara a dar por bueno el empate.

Con ambos equipos ya claramente fatigados y ese equilibrio en el marcador que a ambos parecía contestar, el dominio del tramo final de partido ya fue más alterno. Ni el Recre ni el Córdoba estaban dispuestos a exponerse lo más mínimo, dando por bueno un punto que deja a los blanquiverdes por delante en esa lucha particular con un rival directo por el play off. Un punto que puede saber a poco pero que quizás cobre valor a largo plazo por lo que lleva aparejado.