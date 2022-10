El Córdoba CF y un nuevo '175' en Valdebebas

El Córdoba CF no estuvo ni mucho menos solo en el Alfredo Di Stéfano para medirse al Real Madrid Castilla. De hecho, la afición blanquiverde logró un empate técnico -al menos en cuanto a animación- con la madridista, pese a la limitación de 250 entradas que el club blanco impuso para el choque de su filial. Al final, más de medio millar de seguidores blanquiverdes arroparon a su equipo en una de las citas señaladas en rojo en el calendario por muchos cordobesistas.

Tanto fue así que por momentos el ambiente en el feudo madridista recordó a aquel célebre partido en El Alcoraz, en el último ascenso desde Segunda División B, en 2007, cuando la afición blanquiverde contaba con 175 entradas pero acabó poblando todo un fondo del feudo oscense.

Pronto se vio que ese cupo de 250 se iba a quedar muy pequeño para la afición blanquiverde. La vía alternativa para hacerse con una entrada para el partido pasaba por buscar abonados al Real Madrid que no fuesen a hacer uso de la entrada gratuita que su club les brinda para acudir a animar al filial. Con tantos cordobeses residiendo en la capital de España, era fácil adivinar que esa opción iba a ser recurrente.

Hora y media antes del inicio del encuentro, cuando abrieron las puertas del Alfredo Di Stéfano, en la explanada de aparcamiento que daba acceso al estadio donde juega el filial blanco solo había aficionados blanquiverdes. Pero es que conforme se acercaba la hora del inicio del encuentro, el número de cordobesistas creció de manera exponencial.

La afición visitante, esos 250 que lograron entrada por la vía oficial, quedaron situados en la grada de Preferencia, sin techado, en una zona del campo cerrada para el resto de seguidores. Pero fue en la Tribuna del Di Stéfano donde más camisetas blanquiverdes se vieron. Tanto fue así que los miembros de seguridad del club blanco instaron a unos 100 cordobesistas a desplazarse hasta la zona donde se había colocado a la afición visitante para ser reubicados por motivos de seguridad. Eso sucedió una media hora antes de que arrancara el partido, pero el flujo de aficionados del CCF no cesó.

Armonía entre las aficiones

De hecho, cuando arrancó el choque, de nuevo sobresalían los cordobesistas que habían accedido mediante entradas cedidas por los propios abonados del Real Madrid. La seguridad del estadio optó entonces por desistir en su intento de reagrupar a los seguidores visitantes, gracias también al exquisito trato entre los aficionados de ambos bandos, que se dedicaron a animar a sus equipos sin caer en polémica alguna con el rival.

El Di Stéfano vivió un ambiente bonito, con una animosa y joven afición local. Sin embargo, los blanquiverdes impusieron sus cánticos durante la mayor parte del tiempo. El momento cumbre llegó con el gol de Casas, que provocó un estallido de euforia en la Tribuna del estadio blanco. En ese momento de alboroto tras el trallazo del ariete rambleño se pudo comprobar que el CCF fue capaz de reunir a más de medio millar de aficionados en la casa del Castilla.

Unos seguidores que no cesaron de animar ni siquiera en una segunda parte poco propicia para su equipo, y que al final del encuentro recibieron el agradecimiento de sus jugadores. No fue el mejor partido del Córdoba CF, pero el equipo volvió a sumar y regresó a Córdoba con la satisfacción de haber visto las gradas del Di Stéfano teñidas de blanquiverde mucho más allá de esas 250 entradas que, finalmente, no fueron un freno para la presencia de cordobesistas en Madrid.