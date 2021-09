El Córdoba CF se encomienda a lo divino en busca de "una temporada normal"

Un año más, el Córdoba CF cumplió con la tradicional ofrenda floral al Arcángel San Rafael y la Virgen de La Fuensanta, custodio y patrona de la ciudad, respectivamente. Un acto con el que el club quiere seguir vinculado a las símbolos de la ciudad y en el que tanto sus dirigentes como sus jugadores mostraron su deseo de vivir "una temporada normal" y sin sobresaltos. Un deseo que puede parece modesto, pero que sería el mejor síntoma para un club acostumbrado últimamente a vivir en constante convulsión y que necesita estabilidad para empezar a remontar su situación deportiva.

"Espero que podamos venir al final de temporada a agradecer aquello que todos le estamos pidiendo por dentro. Un año más empezamos algo nuevo, con mucha ilusión, no solo los que dirigimos el club, también todos nuestros seguidores, nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico y la gente que trabaja en el club. Solo pedimos tranquilidad, trabajar y disfrutar, que llevamos dos o tres años pasándolo realmente mal y sin poder disfrutar del equipo", apuntó el consejero delegado del club, Javier González Calvo, a las puertas de la Iglesia del Juramento de San Rafael, antes del acto oficiado por Antonio Jesús Morales, el capellán del club, que precedió a la colocación de un ramo de flores por parte de los capitanes ante la imagen de San Rafael.

"Cuando empieza la competición, hay veces que te olvidas de dónde estás, simplemente quieres lo mejor. No pensamos en otra cosa que ascender y estamos ilusionados y deseosos de mostrar el trabajo que se hace diariamente. No creo que haya ningún club que en los últimos 25 días de mercado no contrate a un futbolista porque ya los tenía todos", agregó González Calvo, que ansía una temporada tranquila, después de un último curso muy difícil. "Desde que llegué a Córdoba no ha habido día que no pasara algo. Nadie nos podía decir que viviríamos una pandemia, una temporada tan complicada como la pasada y que luego íbamos a estar cinco meses parados hasta ahora. Queremos eso, que no pase nada, jugar los 34 partidos y ser el mejor de todos", aseguró.

Una buena noticia que el consejero delegado valoró fue la inminente ampliación del aforo de los recintos deportivos, que permitirá a El Arcángel acoger a unos 13.000 aficionados. "Llevamos mucho tiempo sin satisfacciones y empezamos a tener alguna. Para mí lo más importante es que nuestra gente pueda venir al campo. Ya podían entrar todos nuestros abonados, pero los que aún no han considerado ser abonados también podrán estar en El Arcángel. Contento y satisfecho, con una carga importante de trabajo porque habrá que adaptar lo que teníamos preparado al nuevo aforo, pero bienvenido sea", indicó al respecto.

Sobre la posibilidad de ampliar los plazos de la campaña de abonos, que finalizará el 18 de septiembre, el dirigente del club apuntó que no será necesario. "La campaña de abonos si tiene que crecer será ganando los dos partidos que nos tocan ahora. El que haya querido ser socio ha tenido tiempo para ello y así lo han demostrado. Teníamos esta mañana 7.726 y creo que antes del final de la campaña llegaremos a esos 8.000 fieles", explicó.

Las sensaciones de Javi Flores

Antes del acto religioso, que dejó paso a la segunda ofrenda del día, ante la Virgen de La Fuensanta, el capitán Javi Flores ofreció sus impresiones antes del inminente arranque de liga. "Tenemos buenas sensaciones, llegamos con partidos buenos y otros no tan buenos, pero eso es lo normal en pretemporada. El domingo se compite ya y la intensidad en los entrenamientos es otra. A ver si somos capaces de empezar con buen pie para ir cogiendo confianza y ritmo en base a resultados positivos", deseó el cordobés.

Para el mediapunta, la pretemporada no es significativa y espera que el equipo dé su mejor versión con la llegada de la competición. "En casa hemos estado bien, con equipos potentes que también quieren jugar y eso nos viene bien. Fuera no hemos estado tan bien, a lo mejor por el estilo nuestro, y tenemos que adaptarnos a esos campos. Pero tengo la experiencia de otros años de que hemos jugado en campos pequeños y al final el equipo se adapta y compite", reflexionó un Javi Flores que sí reconoció que "empezar bien es importante porque te da confianza e involucras a la gente más de lo que ya está".