El Córdoba CF, aferrado al clavo ardiendo de la última jornada

El Córdoba CF ha recobrado la fe a base de goles. El conjunto blanquiverde enseñó ante la Balompédica Linense su versión más efectiva de la temporada, lo que le abre las puertas a la esperanza de cara a la última jornada. Las opciones del equipo de Germán Crespo de alcanzar la Primera RFEF siguen siendo complicadas, pero han aumentado de manera espectacular en solo una semana, y ahora lo que parecía una cábala imposible va cogiendo tintes de verosimilitud. La opción de salvar los muebles en una complicada temporada no estará directamente en las manos del CCF, aunque el escenario es quizás más esperanzador del que cabía esperar tras los últimos tropiezos.

Y es que además de los tres puntos conseguidos en La Línea de la Concepción, lo que ha terminado por dar vida al Córdoba ha sido el torpe devenir del Sevilla Atlético en la segunda fase. El filial hispalense arrancó este tramo de la competición goleando al Cádiz B y parecía lanzado hacia el objetivo, pero desde entonces no conoce la victoria. Dos empates y dos derrotas del equipo de Paco Gallardo han abierto una puerta para la esperanza del CCF, que en ese tramo solo ha sumado dos puntos más que su rival más directo, suficientes para recuperar terreno y contemplar con más optimismo la batalla final.

Las estadísticas señalan que el Córdoba cuenta con el 22% de las opciones matemáticas de alcanzar un puesto en la Primera RFEF, algo que ya es mucho más de lo que tenía antes de la penúltima jornada. Pero más allá de los fríos números, son varias las sensaciones que invitan a pensar en que completar la remontada es posible. Para ello, claro está, hará falta un nuevo tropiezo del Sevilla Atlético, pero por supuesto ganar al Cádiz B, que es la parte que el Córdoba puede controlar y en la que debe centrar todos sus esfuerzos.

Una estadística que romper

Superar al filial amarillo rompería además esa maldita estadística que indica que los blanquiverdes no han sido capaces de ganar ninguno de los siete encuentros que ha jugado ante equipos vinculados en el presente curso. Es evidente que el vigor físico y el estilo de juego atrevido que suelen presentar estos equipos no le va bien al CCF, pero de cara al domingo ya no caben excusas.

Porque para abrir la puerta a la esperanza, primero es obligatorio asegurar el triunfo propio. Solo entonces se podrá mirar con confianza hacia lo que el Sevilla Atlético haga en su feudo frente a la Balompédica Linense. De necios sería esconder que los sevillistas lo tienen muy de cara, principalmente porque son los únicos que dependen de sí mismos y además juegan en su feudo, pero también hay factores que juegan en su contra.

La errática dinámica que ha experimentado el equipo en el último mes es el principal, así como el manejo de la presión que tendrá que hacer un equipo joven e inexperto en este tipo de situaciones. Además, la figura de la Balona como rival supone un arma de doble filo. Por un lado, los linenses no tienen nada en juego, y eso siempre convertirá en favorito a su rival. Pero por el otro, la goleada recibida ante el Córdoba ha escocido en La Línea, hasta el punto de que el presidente del club balono reprendió a los jugadores al término del partido. Antonio Calderón ya mostró su pesar por la imagen ofrecida y en el entorno del club linense ya se piensa en la oportunidad de redención que supone la visita al Sevilla Atlético.

Los números de Germán Crespo

Con solo tres partidos como margen desde que agarró las riendas del primer equipo, la labor de Germán Crespo al frente del Córdoba ya va dejando sus réditos. El técnico ha conseguido que su equipo sume cuatro de los seis puntos diputados, con seis goles a favor y uno en contra, y el tiempo ha terminado demostrando que el nueve de nueve que se planteó a su llegada habría bastado para alcanzar la Primera RFEF.

El cambio de cara en la actitud del equipo, su manejo de los cambios y el haber recuperado a algunos de los veteranos del equipo, a la vez que ha dado la oportunidad a los jóvenes de jugar minutos de responsabilidad, son factores que avalan el trabajo del granadino. Con solo tres semanas para trabajar, un final feliz el domingo o un desenlace triste no será plenamente responsabilidad suya. Eso sí, a falta de una jornada el equipo mantiene la esperanza y eso es, en gran parte, gracias a su labor.