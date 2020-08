El CGPJ decide este miércoles el juez que asume el caso Córdoba CF

Nuevos movimientos en torno a la principal causa del Córdoba CF en los juzgados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incluido por fin en su orden del día, después de meses de espera, la propuesta de ratificación del juez Fernando Caballero García para tomar el relevo de Antonio Fuentes Bujalance en el proceso que autorizó la venta de la Unidad Productiva de la entidad a Infinity.

Ese nombramiento, que se espera que salga adelante sin sorpresas, puede ser crucial para que el club blanquiverde refuerce su posición ante la Real Federación Española de Fútbol en el proceso de inscripción de sus equipos a través de Unión Futbolística Cordobesa, la sociedad que adquirió la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD.

Esa decisión está recogida en el orden del día del CGPJ, como avanzó Canal Blanquiverde, de la siguiente forma: "Propuesta de la Sección de Planta y Oficina Judicial relativa a concesión de comisión de servicios sin relevación de funciones a favor de Fernando Caballero García, magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 1ª (civil), para el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Córdoba".

La asunción del caso por parte del juez Caballero García agilizaría el proceso que debe clarificar la situación en la que queda esa venta de la Unidad Productiva a Infinity. Según fuentes consultadas por el Día, la decisión del magistrado de ratificar o no el auto que en su día dictó Antonio Fuentes Bujalance no se demorará en exceso, de manera que el Córdoba CF ganará, de cobrar firmeza absoluta el auto, bastante fuerza de cara a la Federación, que en los próximos días debe decidir si acepta o no la inscripción del club blanquiverde bajo la nueva sociedad.

González Calvo, mensaje tranquilizador

En medio del proceso abierto, que ha generado cierto nerviosismo entre la afición debido a los vaivenes de esa negociación con Azaveco por la posible compra de la anterior SAD, Javier González Calvo ha mandado un mensaje de calma a los aficionados a través de su perfil en redes sociales. "Deseando volver a este lugar [El Arcángel] para anunciar lo que todos queremos. Cada vez queda menos. Tranquilidad para todos los cordobesistas, este año disfrutaremos de nuestros equipos", ha asegurado el consejero delegado del Córdoba CF.

Unas palabras que llegan en un día en el que se prevé que Infinity dé respuesta a la última propuesta que planteó Azaveco para traspasar el Córdoba CF SAD, algo que ya parece prácticamente imposible después de semanas de conversaciones sin acuerdo. La vía del club para inscribirse está clara, es la de la Unidad Productiva, y el desenlace debe ser cuestión de unos días.