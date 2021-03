Bellido insta al Córdoba CF a dar "los pasos correctos" para cubrir la Preferencia de El Arcángel con una lona

La instalación de una lona que cubra la fachada exterior de la grada de Preferencia de El Arcángel es una de las viejas aspiraciones del Córdoba CF, así como de buena parte de la ciudadanía cordobesa, por tratarse de un recinto inacabado con vistas a la autovía, con lo que ello supone a nivel de imagen para la ciudad.

En los últimos días, la instalación de andamios en esa zona del estadio reactivó los rumores acerca de la colocación de esa lona publicitaria que embellezca la grada y que incluso pueda servir para conseguir ingresos al club blanquiverde. De hecho, según ha podido saber el Día, el Córdoba CF tiene ya cerrado un acuerdo con una empresa española, que a su vez trabaja con una multinacional, para la explotación publicitaria de ese espacio, mediante la colocación de anuncios de manera rotatoria durante todo el año.

Sin embargo, la entidad de El Arcángel ya sabe que el proceso conlleva unos trámites con el Ayuntamiento que hay que completar antes de empezar a actuar. Así lo ha reconocido este viernes el alcalde de Córdoba, José María Bellido. "Esa parte del estadio es municipal. Hemos comprobado, efectivamente, que había unos andamios, que se estaba haciendo una actuación, pero las cosas hay que hacerlas por el buen camino", advirtió el primer edil. "Por parte del Ayuntamiento, y así lo sabe el Córdoba CF, hay una máxima predisposición para que esa parte del estadio, que es un anhelo de los cordobesistas, si no se puede terminar que pueda estar cubierta por una lona, pero hay que hacer las cosas bien y ordenadamente", insistió el alcalde.

Bellido se mostró claro al explicar que "primero hay que tener los papeles y luego hacer las actuaciones". "Eso ya lo sabe la directiva del Córdoba CF, lo sabe su consejo y espero que en los próximos días, si el Córdoba presenta una iniciativa, va a ser bienvenida. Ya saben cuál es el procedimiento, nos han mostrado el interés, y tienen el informe de nuestros servicios técnicos de cuál es el procedimiento a seguir", añadió el alcalde de la ciudad.

Esa buena sintonía entre las partes, sin embargo, no exime al club de dar los pasos administrativos que requiere la propiedad municipal del estadio, algo que José María Bellido quiso dejar claro. "Estamos a la espera de que nos presenten ese proyecto para poder dar los pasos administrativos para que lo que hoy tenga una apariencia sea una realidad, porque si no se truncará. Si no damos los pasos correctos, al final las cosas no llegan a buen término", advirtió el alcalde.