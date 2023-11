Álex López, sobre su debut con el Córdoba CF: "Fue una experiencia increíble"

"La verdad es que el 12 noviembre fue un día bastante bonito porque fue cuando debuté y fue una experiencia increíble". Álex López cumplió el gran sueño que tenía cuando entró hace ocho años en la cantera del Córdoba CF. Tras su estreno con el primer equipo, que está en el top 5 de los más precoces de este siglo XXI, el de Montemayor es consciente de que "toca seguir, trabajar y escuchar a los grandes".

La cita del pasado domingo no se le olvidará nunca a un Álex López que se estrenó en El Arcángel con el primer equipo. "Llevo desde alevín y es el sueño que quería", indicó en declaraciones al club el de Montemayor, que sigue los pasos de este modo de otros jugadores como Fede Vico, Bernardo Cruz, Javi Flores o Carlos Alias.

En edad juvenil aún, López reconoce que sus compañeros del primer equipo "intentan ayudarme porque tienen más experiencia y saben cómo se trata esto". "Ellos están a nuestra disposición y nos ayudan siempre", afirmó un jugador cordobés que recuerda los momentos de su debut: "Es un momento que te quedas en shock porque al principio la verdad es que te pones muy nervioso, pero luego te tranquilizas y eres tú".

También comentó que Iván Ania le dijo que estuviera "tranquilo" y que todo le iba a salir "genial". A ello se sumó que el ovetense le ordenó "que fuese como yo soy: atrevido y descarado". Este estreno con el Córdoba CF también supuso que le llegasen "un montón de mensajes, sobre todo de gente de mi pueblo Montemayor y de los alrededores, y la verdad que muy contento porque me muestren su apoyo".

Aunque Iván Ania lo coloco como extremo zurdo ante el Ceuta, "la verdad es que desde chico he sido muy polivalente porque he jugado en defensa y en ataque, aunque soy muy de atacar pero me adapto a todo", reconoció Álex López que estudia un ciclo superior de deporte. "Estudio por las tardes para los exámenes y el carne de coche aprobé el teórico y ahora me pondré con las prácticas", apuntó el de Montemayor.

No se olvidó tampoco de sus orígenes en el Córdoba CF y quiso mandar un mensaje a los más pequeños "para que trabajen y se esfuercen porque todo llega y tiene su recompensa al final". Ahora está disponible "para el filial, el primer equipo y para lo que me digan".

Por último, apuntó que "el Atleti B es un buen equipo porque es un filial de un club de Primera División". "Va a ser un partido complicado, pero se sacará", señaló el jugador cordobés sobre la cita de este sábado del Córdoba CF ante el filial rojiblanco.