Carlos Marín: "No nos vale con jugar bien, queremos victorias e iremos a por ellas"

El Córdoba CF ya tiene los cinco sentidos en el duelo de este sábado ante el Atlético B (16:00), una cita en la que "lo importante es cerrar nuestra portería y materializar las ocasiones que tengamos", como explicó Carlos Marín este miércoles en sala de prensa. El almeriense, indiscutible en la portería -solo se perdió el choque de San Fernando por sanción-, destacó que "no nos vale con jugar bien porque queremos ganar".

Sobre el punto conseguido ante el Ceuta, Carlos Marín expuso que "el equipo venía de un partido en Málaga en el que que fue superior y en un escenario importante. Es cierto que no estuvimos de la mejor manera porque nos siguen penalizando mucho las ocasiones que nos hacen y tenemos que seguir trabajando". "No estamos satisfechos con la posición de la tabla -son novenos con 17 puntos-, pero somos autocríticos y el equipo debe estar más arriba en la clasificación", argumentó el meta del Córdoba CF.

También apuntó que "el año pasado también nos generaban ocasiones. Es cierto también que nosotros marcábamos más. Si consigues victorias, esos goles que encajas se tapan más". "Desde que estoy aquí, nos penalizan mucho las ocasiones que nos generan porque somos un equipo ofensivo y queremos atacar. Es una tarea pendiente que tenemos que mejorar. Cuando defensivamente somos fuertes, es más fácil sacar resultados", señaló el portero almeriense.

Cuestionado por el partido de ida y vuelta ante el Ceuta, Marín reconoció que "es una cosa que hemos hablado esta semana y nos nos benefician este tipo de partidos. Después a la hora de volver, estamos desordenados y en transiciones sufrimos". "No estamos contentos, pero el equipo tiene autocritica, lo estamos trabajando y lo vamos a mejorar desde este finde", indicó el cancerbero blanquiverde.

Sobre el Atleti B, que también es un equipo que ha encajado muchos goles (17), Marín aclaró que "lo poco que hemos analizado es que vemos que sufren en el área, en las marcas, por lo que intentaremos aprovecharlo". "Es un filial y pueden tener ciertos problemas, pero lo importante es cerrar nuestra portería y materializar las ocasiones que tengamos", apuntó el de Almería.

En el aspecto personal, Marín considera que va "de menos a más". "Trabajo en ello y me encuentro cada vez mejor", expuso un Carlos Marín que argumentó que "si el equipo no saca resultados, lo comparas con la temporada pasada y parece que mi rendimiento es malo. Pero analizas semana a semana y la línea de trabajo es buena y estoy tranquilo, trabajando en mejorar y que el equipo consiga las victorias".

Con tres partidos programados para la próxima semana, el Córdoba CF anda justo por tener a varios componentes del plantel en la enfermería: "Tenemos problemas en ese aspecto. No tenemos muchos jugadores, pero los que estamos daremos el máximo". "Es una semana de nueve puntos que es para aprovecharla. Venimos de dos semanas de merecer más y queremos ganar. No nos vale con jugar bien, queremos victorias e iremos a por ellas segura", señaló Carlos Marín.

El sábado enfrente estará el excordobesista Carlos Puga, con el que el meta almeriense hace "algunas semanas" que no habla con él. "La semana pasada jugó de titular, me alegro por él porque pasó por problemas de pubis y todo lo bueno que le pase me alegraré porque es buen compañero". "Espero que juegue esta semana y será bonito verlo en el campo", indicó el meta del Córdoba CF.

Por último, expuso Marín que espera "un partido de muchas transiciones porque ellos son rápidos en ataque y justo ese aspecto es lo que no queremos". "No debe ser un partido loco, hay que tenerlo controlado y con buenas vigilancias defensivas y materializar las ocasiones que tengamos", señaló el meta almeriense de cara al compromiso ante el filial rojiblanco.