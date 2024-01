Alejandro Sandroni: "El Córdoba CF ha marcado una y nosotros no"

El Córdoba CF venció por la mínima al Intercity (1-0) y sacó tres puntos muy valiosos ante un rival directo por los puestos de play off de ascenso del Grupo 2 de la Primera Federación. Y eso que, como precisó en la rueda de prensa posterior el entrenador visitante, Alejandro Sandroni, "la primera parte estuvo igualada con dos ocasiones claras: la primera nuestra que no la hemos aprovechado y la segunda un centro de Albarrán y remate de Toril" que acabó en el gol del triunfo local.

"En la segunda parte teníamos que arriesgar un poquito más y eso nos dejaba más expuestos en las transiciones. Ellos no han aprovechado sus ocasiones y Gaizka hace un buena parada en la segunda mitad. Luego hay gol anulado y en un partido poco loco tenemos la ocasión de Aarón (fallada). Hemos competido bastante bien, pero nos ha faltado efectividad. El Córdoba CF ha marcado una y nosotros no", explicó el entrenador del Intercity como análisis general del choque.

En un partido que en la segunda mitad pasó a estar "abierto y roto", Sandroni hizo hincapié en las decisiones arbitrales que lo dejaron sin gol cuando a Aarón Piñán le anularon el tanto del empate por un fuera de juego que "podría haber sido o no". Con esa duda de si estuvo bien pitado o no, el técnico del Intercity aseguró que no habla de árbitros.

"El Córdoba con el resultado a favor estuvo mucho más a gusto jugando, pero lo hemos manejado bien y hemos terminado vivos y con suficientes ocasiones aquí en Córdoba como para habernos llevado por lo menos el empate", precisó el entrenador del Intercity.

Por último, Sandroni se deshizo en elogios sobre un Córdoba que calificó como "un gran equipo, en un gran momento de forma, con jugadores top de la categoría y bien trabajado por Iván Ania". Además, el técnico visitante también destacó una afición blanquiverde que "no deja de sorprender", tal y como admitió el entrenador, quien hizo hincapié en que, pese al poderío blanquiverde, los suyos han "competido bien" antes de la segunda vuelta liguera.