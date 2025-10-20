Suspendida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén por avería en una catenaria

Nueva incidencia en la línea ferroviaria de Córdoba. En esta ocasión, la circulación ferroviaria de los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén/Linares-Baeza permanece interrumpida desde primera hora de este lunes 20 de octubre por una avería en una catenaria provocada por un tren de mercancías.

Según ha informado el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, el incidente que mantiene suspendida la circulación de trenes en este trayecto desde las 07:00 es "una falta de tensión provocada por el enganchón del pantógrafo de un tren de mercancías con la catenaria entre Córdoba y Alcolea de Córdoba".

Por su parte, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y la barriada periférica de Alcolea para los usuarios de los trenes afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.