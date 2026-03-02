Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán para su análisis este jueves 5 de marzo

El Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, ha autorizado mediante auto judicial la extracción y análisis del contenido de las cajas negras pertenecientes a los dos trenes que sufrieron el siniestro ferroviario en Adamuz, localidad cordobesa. La resolución judicial, fechada el pasado viernes y notificada este lunes a las partes personadas en el procedimiento, también incluye el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del convoy de Iryo.

La diligencia de volcado, extracción y análisis de datos se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid, donde actualmente se encuentran custodiados los equipos de grabación. La juez instructora ha autorizado expresamente el uso de cualquier programa informático necesario que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés", según recoge el auto judicial.

Durante todo el procedimiento estarán presentes agentes de la Policía Judicial, quienes levantarán acta pormenorizada del proceso y obtendrán "evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos". Los investigadores conservarán una copia del material extraído para continuar con las pesquisas en curso y harán entrega inmediata de otra copia al órgano judicial competente. Asimismo, un Letrado de la Administración de Justicia estará presente durante toda la diligencia para extender el acta judicial correspondiente, garantizando así la legalidad del procedimiento.

La instructora del caso ha optado finalmente por no trasladar el material a Montoro para evitar los riesgos inherentes que podría suponer el desplazamiento de los equipos de grabación hasta las dependencias judiciales de la localidad cordobesa. En su auto, la magistrada indica que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" considera plenamente justificado que la diligencia se realice en el lugar donde actualmente se encuentran custodiados los dispositivos.

Esta decisión responde a criterios técnicos y de seguridad, ya que las cajas negras ferroviarias contienen información crítica sobre el funcionamiento de los trenes en los momentos previos y durante el accidente. Cualquier manipulación indebida o transporte inadecuado podría comprometer la integridad de los datos almacenados, resultando crucial mantener la cadena de custodia sin fisuras.

El Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid solicitando que se comisione a un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en la diligencia junto con los agentes de la Policía Judicial. Esta medida tiene como objetivo garantizar "la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción".

La coordinación entre ambos órganos judiciales resulta fundamental para asegurar la validez jurídica de las pruebas que se obtengan del análisis de los sistemas de grabación. La presencia de un funcionario judicial madrileño evitará desplazamientos innecesarios del personal del juzgado cordobés y agilizará el procedimiento sin menoscabo de las garantías procesales.