Un puchero del siglo VII: el yacimiento del Cerro de la Cruz de Almedinilla sigue arrojando sorpresas

El yacimiento arqueológico del Cerro de la Cruz, en Almedinilla, afronta una nueva campaña de excavaciones. Los trabajos, que vienen a completar los desarrollados en los últimos dos años, se centran en el sector Este del poblado ibérico, y en las primeras jornadas ya han ofrecido resultados sorprendentes. El director, el arqueólogo municipal y director del Ecomuseo del Río Caicena, Ignacio Muñiz, ha destacado cómo las excavaciones están constatando la superposición de fases cronológicas en el lugar más allá del periodo ibérico.

Así, los restos de época emiral (siglos VIII y IX) "son más consistentes de lo que se pensaba", pero además hay vestigios de una fase tardoantigua o preemiral (siglos VII y VIII) que hasta el momento no se había documentado bien. En concreto, este mes de febrero se ha hallado una vivienda que ha llamado mucho la atención a los historiadores. Y es que han podido documentar un hogar para cocinar con una ollita y huesos que parecen, a falta de estudio en detalle, de gallina.

Además, se han encontrado en esta estancia otras piezas como un posible reposadero hecho con el fondo de una orza, una jarrita similar a las halladas en la necrópolis tardorromana de El Ruedo, también en Almedinilla, y una marmita. "Obviamente, es simplemente un recurso literario decir que estaban cocinando un puchero y que el cocinero era Mûsâ, quien dejara su nombre en árabe grabado en la arcilla de una orza encontrada hace unos años en el cerro", bromea Muñiz.

Grabado con el nombre de Mûsâ en Almedinilla. / M. G.

Una reja de un arado y un estrébede de hierro

La nueva fase ha arrancado delimitando la gran estructura de adobes que se documentó el año pasado, con muros de hasta tres metros de altura y cuya interpretación aún no está cerrada, aunque podría ser un almacén o un hórreo. Se encuentra muy afectada por movimientos antiguos de tierra, la presión del cerro, las intrusiones emirales y la propia erosión.

En todo caso, los arqueólogos teorizan con que los huecos de las líneas de escaleras descubiertas podrían haberse utilizado como pequeños almacenes, pues han hallado platos completos de borde vuelto y, por primera vez en un yacimiento ibérico, una reja de arado de hierro. Asimismo, han rescatado un estrébede completo de metal, muy similar a los que se siguen empleando en la actualidad. "Han aparecido en los huecos de las escaleras, y es novedoso porque en los yacimientos de esta época no hay nada parecido", destaca Muñiz.

Estrébede ibérico encontrado en Almedinilla. / M. G.

"Por resumir, este es el sector mejor acondicionado en el cerro para haber asentado viviendas de todo tipo, y por eso hay una superposición de fases cronológicas, no sólo ibérica", explica el experto. El poblado ibero del Cerro de la Cruz colapsó como consecuencia de un incendio en el siglo II antes de Cristo enmarcado en las guerras lusitanas, capitaneadas por Viriato.

500.000 euros para completar el proyecto

Esta nueva fase de excavaciones en el Cerro de la Cruz está siendo posible gracias a una subvención de la Diputación de Córdoba de 26.000 euros y un aporte municipal de 11.000 euros, lo que permitirá que la campaña se prolongue hasta finales de abril. "Pretendemos resolver con ello los asuntos que quedaron pendientes en la intervención de 2025 aunque, dado que hemos recibido sólo un poco más de la mitad de la subvención solicitada, lo más probable es que no podamos terminar de documentar este sector, por lo que será necesaria una cuarta intervención en 2027 ", explica Muñiz, quien calcula que harían falta en torno a 500.000 euros para desarrollar el ambicioso proyecto de recuperación planificado.

Escaleras en el poblado íbero del Cero de la Cruz. / M. G.

"Es lo necesario para que el yacimiento quede a la altura de su envergadura, porque hablamos de uno de los principales poblados ibéricos de la península, en concreto de baja época ibérica, cuando la población ya estaba en contacto con los romanos. De hecho, es el único de este periodo visitable en toda Andalucía", destaca Muñiz, quien ha apelado a la colaboración institucional para que el proyecto pueda completarse. El Ayuntamiento, propietario del Cerro, ha solicitado fondos europeos Patcul y Next Generation, y también ha optado al 2% Cultural, sin que hasta el momento les hayan sido concedidos, lamenta el arqueólogo.

La actual campaña está siendo desarrollada por el grupo Prometeo de la Universidad de Granada, bajo la dirección del propio Muñiz. Participan Emilio Ruiz y Antonio Sánchez como técnico y peón especializado, respectivamente; los arqueólogos Manuel Abelleira y Manuel Ramírez y Laura Franco, estudiante de Arqueología, como voluntaria. Aparte de la excavación, esta fase contempla actuaciones de restauración y consolidación de estructuras, así como la eliminación de terreras. Toda esta zona ya cuenta con cubierta, por lo que quedará completamente protegida de la intemperie.