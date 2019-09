La fiesta cordobesa que anuncia el final del verano sigue su curso. El Pocito volvió a convertirse ayer en protagonista de la ciudad y la Virgen que da nombre a la Velá de la Fuensanta caminó hacia la Mezquita-Catedral, donde ya descansará para volver definitivamente a su barrio.

Tras una primera noche de pregón y toma de contacto, la Velá de la Fuensanta se fue hacia una de sus actividades clave: la gastronómica. Fue el turno, cómo no, de la tradicional Salmorejá, que creó algunas colas en torno a la barra instalada en el Pocito para degustar este sencillo manjar cordobés que, eso sí, en esta ocasión no iba acompañado de jamón y huevo duro.

Aún así, por las caras que allí se veían de los comensales, el salmorejo no debía estar nada malo, teniendo en cuenta, además, que no había que pagar un solo euro por degustarlo, por lo tanto no quedaba espacio para la queja.

También continuaron las actividades musicales con las actuaciones del grupo Oro y plata (baile por sevillanas) e Isabel España (copla), estas por el mediodía. Ya por la noche le tocó el turno al coro El arte de nuestra tierra y al grupo Corazones rebeldes, que puso a bailar al Pocito con su espectáculo de música y baile.

Arrancó también muy cerca, en la plaza de la Juventud, la Velá Joven, que ofreció una pimentada frita gracias a los Hortelanos de la Asomadilla y donde también se organizó un taller de maceración de plantas, colonias y perfumes. Además, hubo una actuación de circo gracias a los Hermanos Moreno y los conciertos de Mariquilla y Wadub Kibir Sound System.

Además, la Virgen de la Fuensanta procesionó desde San José y Espíritu Santo para, por el Puente Romano, llegar hasta la Mezquita-Catedral en un cortejo organizado por los grupos jóvenes de las hermandades cordobesa. Será hoy cuando la Virgen regrese a su barrio, a las 20:30, con la Banda del Maestro Tejera.