La 'salmorejá' y la elección de los sultanes abren la fiesta del Carnaval en Córdoba

El Carnaval de Córdoba 2024 es ya una realidad. La celebración de la tradicional salmorejá y la elección de los sultanes han dado este domingo 21 de enero, desde la céntrica y popular plaza de la Corredera, el pistoletazo de salida a la fiesta en honor a don Carnal. Ya no hay marcha atrás para los carnavales de Córdoba, que vivirán uno de sus grandes momentos con el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de que este año cumple su 41 aniversario y contará con más de 40 agrupaciones sobre las tablas del Gran Teatro a partir de este próximo martes 23 de enero.

Una tradición la de la salmorejá que ha reunido a miles de personas en La Corredera, que no han dudado en acercarse hasta la barra montada a pocos metros del escenario, donde ha tenido lugar la elección de la Sultana y el Sultán de Córdoba, quienes serán la cara visible y representativa de la fiesta de disfraces y máscaras hasta que llegue doña Cuaresma.

Estudiante de primero de Bachillerato en el instituto Gran Capitán y con 16 años, la Sultana del Carnaval de Córdoba 2024 es Nerea Polonio. "Ha sido algo muy repentino, pero la verdad es que yo desde muy chica quería presentarme a ser sultana porque he ido toda la vida al Gran Teatro a ver los carnavales con mi madre", ha confesado con una gran sonrisa en la cara tras ser elegida.

Amante de los carnavales, la joven no ha tenido reparos en confesar que eso de ser sultana siempre ha sido un sueño, pero nunca antes "se había dado la ocasión". Sin embargo, ha continuado, "este año se me ha puesto una oportunidad enfrente y he dicho que tenía que cogerla".

Intentando que la corona no se le cayera de la cabeza mientras recibía las felicitaciones de numerosas personas, Nerea ha asegurado también que "todo ha salido muy bien", al tiempo que ha reconocido que a partir de ahora su intención es "disfrutar la experiencia un montón".

Entre sus obligaciones como sultana, ha explicado, se encuentra la de "ser la cara del Carnaval de Córdoba prácticamente, ir a todos los eventos, y ver todas las actuaciones". Eso de ser sultana, ha subrayado, "es para una persona a quien le guste mucho el Carnaval como a mí, que me encanta".

De compañero durante las fiestas va a tener a Hugo Ramírez, joven cordobés de 21 años, que ha sido elegido Sultán del Carnaval de Córdoba 2024. Una fiesta que, según ha expuesto, sigue desde que era bien pequeño. "El año pasado salí del Gran Teatro y lo primero que le dije a mi madre fue que me quería presentar a Sultán de Córdoba porque también me gustaría salir en una comparsa con mi padre; mi madre me dijo que me presentara y mira dónde estoy", ha asegurado.

Con una corona de laurel sobre la cabeza, el joven estudiante de un ciclo de Dietética y Nutrición, es también entrenador personal y trabaja en la hostelería. "Ser Sultán del Carnaval de Córdoba es un orgullo y es una responsabilidad también", ha subrayado.

Hugo Ramírez ha aseverado que uno de sus retos como cara visible de la fiesta es "llevar al Carnaval de Córdoba por todo lo alto". Una fiesta que, según ha dicho, "es muy familiar; somos una especie de familia grande que tiene como escudo la bandera del Carnaval de Córdoba y estamos peleando porque salga para adelante", ha concluido.

400 litros de salmorejo gratis

Tras la elección de los sultanes y la actuación de varios coros, ha tenido lugar la tradicional salmorejá, a cargo de la peña La Jarana. Rafael Morán es vocal de la junta directiva de la peña, además de uno de los socios fundares, y ha recordado que son ya cuatro años "dando la salmorejá, que es el pistoletazo de salida del carnaval de Córdoba".

"La peña se dedica a elaborar el salmorejo y a repartirlo de manera gratuita a todos los asistentes", ha añadido. Este año han sido hasta 400 litros de salmorejo los que se han servido de manera gratuita y, en cuya elaboración se han utilizado más de cien kilos de tomates. Por cierto, que Morán ha insistido en señalar que para su preparación han seguido la receta tradicional del salmorejo cordobés: tomate, ajo, aceite y pan.

"Es importante venir a la elección de los Sultanes porque es una tradición que se está creando en Córdoba para que el público participe y conozca la fiesta", ha considerado.

Quien no ha faltado a este pistoletazo de salida ha sido el presidente de la Asociación Carnavalesca de Córdoba, Alfonso González, quien ha reconocido que nadie se podía perder esta fiesta porque "es un punto de encuentro de todos los carnavaleros de Córdoba".

Por cierto, que ha avanzado también que este año "vamos a disfrutar mucho" del Concurso de Agrupaciones en el Gran Teatro. "El nivel de los años anteriores ha estado muy alto y esperamos superarlo porque tenemos mucha ilusión y fantasía", ha avanzado, al tiempo que ha reconocido que en 2024 "queremos hacer el Carnaval un poco diferente para que el pueblo de Córdoba y todo el que quiera se acerque y disfrute de la fiesta".