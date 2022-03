Manuel Benítez, 'El Cordobés': “Me faltan muchas cosas por hacer, estoy muy joven”

Genio y figura, Manuel Benítez Pérez, El Cordobés, ha presentado este jueves su fundación, que lleva su nombre, en un caluroso acto celebrado en Bodegas Campos, en el que ha estado arropado de amigos y familiares, con el toro como hilo conductor de un acto sin guion, como todo en su vida. El maestro ha repasado su carrera, desde sus comienzos, plagando de simpáticas anécdotas una intervención en la que, como en la plaza, ha parado el reloj y marcado los ritmos de qué y cuándo hacer, para disfrute de todos.

En el año que se cumplen 20 años de su retirada como matador de toros, 20 años de su nombramiento como V Califa del Toreo, El Cordobés ha señalado que está “muy contento” por que finalmente vea la luz un proyecto en el que venía trabajando mucho tiempo y que parte de su propia iniciativa, pero que solo es un punto y seguido en su trayectoria porque “aún” le falta “mucho por hacer” porque se encuentra “muy joven”.

Tanto que, al igual que ya deslizó en su anterior aparición pública, hace unos meses, antes de tener que pasar por el hospital por una afección cardíaca, lanzó un capotazo para preparar un festival benéfico por el cáncer en el que torearía “un novillo, no muy grande”, idea que lanzó también al alcalde.

José María Bellido ha añadido que “si alguien ha ayudado a llevar el nombre de Córdoba a todos los lugares del planeta”, ese ha sido El Cordobés, “patrimonio de todos los cordobeses, andaluces y españoles”. “Esta ciudad te debe algún reconocimiento, a ver si pronto podemos hacerte Hijo Adoptivo, que es algo que la ciudad te debe y yo voy a intentar impulsar en los próximos meses”, ha destacado.

“Yo no voy a arreglar el mundo, pero lo que arregle, arreglao se queda; y alguna luz nos alumbrará siempre”, ha señalado el maestro, en referencia a esa Fundación Manuel Benítez Pérez, El Cordobés, que velará, entre otras cosas, por tender una mano a los jóvenes que quieran empezar en el mundo de la tauromaquia… “pero hay que arrimarse, porque el toro no se come a nadie; tiene que ser muy de verdad todo, porque las tonterías no se pueden aguantar”. Algo sustentado en algo básico, que vela por el futuro igualmente, pues la formación tiene que ir relacionada.

Manuel Benítez pidió estar respaldado en el atril por los también matadores José María Montilla y Juan Serrano, Finito de Córdoba -llegó algo más tarde-, que lo catalogó de “excepcional e inolvidable” y se congratuló de poder “tenerlo en vida”.

Desde ese lugar privilegiado, ese que se merece una figura de su magnitud, El Cordobés recibió, casi a porta gayola, la petición de que la Junta le otorgue la Medalla de Oro de Andalucía, en presencia del delegado del Gobierno, Antonio Repullo, que consideró “un honor” que pudiera hacerse realidad más pronto que tarde, pues "parece extraño que no lo seas, porque hay pocos personajes que hayan llevado el nombre de Andalucía como tú".

La fundación, que se centrará en la defensa tanto de la memoria histórica de la figura del V Califa, como de la fiesta de los toros, uno de los referentes de la identidad española y andaluza, recoge en sus estatutos la defensa y promoción de su legado ante las generaciones presentes y futuras; la incentivación del respeto y mantenimiento de la fiesta; el interés, el apoyo y la prestación de servicios sociales vinculados a los valores de la fiesta, así como de la solidaridad y apoyo mutuo a las personas y colectivos más desfavorecidos relacionadas con la misma; y la difusión y comunicación de todo ello a la sociedad.

La dotación inicial de la fundación asciende a 30.000 euros y su domicilio ha quedado establecido en la Finca Villalobillos, de Almodóvar del Río. Los patronos son el propio Manuel Benítez, como presidente, además del abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributos de la Universidad Complutense de Madrid Javier Martín, el también abogado Roberto Llorente y Fernando Sacromonte, maestro de espadas de toda la vida de El Cordobés.