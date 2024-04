Estos son los ganadores del XVII Certamen de Relato Breve de la Universidad de Córdoba

El jurado ha destacado del relato breve ganador de la modalidad sénior, el relato de los progresos universitarios del héroe, “aventuras y desventuras vitales enmarcadas en lo que podríamos denominar un diario efímero”. Incluye también a personajes secundarios, cuyas circunstancias cambiantes representan una alegoría de aceptación y adaptación a las transformaciones que está experimentando la sociedad en estos tiempos.

“Divertido, optimista, lleno de ritmo y un poco gamberro. De las posibles moralejas que se pueden extraer de esta historia, nos quedamos con lo que, de manera hermosa y precisa le cantaba Lennon a su hijo cuando era pequeño: Life is what happens to you while you’re busy making other plans -la vida es lo que ocurre cuando estás ocupado haciendo otras cosas-”, ha señalado el jurado en su fallo.Del relato ganador en la categoría junior, el jurado ha destacado que compone un escenario universitario acostumbrado, como es el desarrollo de un largo y estresante examen final de dibujo de estatuas clásicas, para recrear la lucha del estudiante contra el suspenso y, lo que es más interesante, su causa.

“Ante la atónita mirada del protagonista, Marcelo, sucede lo imposible: bajo la batuta de un juguetón profesor Sierra, el mito del chipriota Pigmalión y Galatea inmortalizado por Ovidio, el baile de Lumière con la señora Potts en La Bella y la Bestia o Woody acompañado de Buzz Lightyear subyacen en esta aula de bellas artes. Un poco de todos estos motivos se entremezclan en un cuento breve lleno de frescura y se insertan de modo magistral en un momento clave de la vida universitaria, a fin de recrear con leyenda y humor el miedo ante la terrible dicotomía del aprobado o el suspenso”.

Respecto a los accésits, en la modalidad sénior ha sido para De salivas y fraudes, de Juanma Velasco Centelles (Benicàssim, Castellón). En la modalidad junior, Txomin Requeta Jerez (Villanueva del Pardillo, Madrid) se ha hecho con el accésit por su relato Caer de pie.Los autores que han obtenido en la modalidad junior el primer premio y el accésit recibirán premios en metálico por valor de 600 euros y 200 euros, respectivamente, además de diploma acreditativo. De igual modo, los autores que han obtenido en la modalidad sénior el primer premio y el accésit recibirán premios en metálico por valor de 1.000 euros y 300 euros, respectivamente, y el correspondiente diploma acreditativo. Estos relatos serán publicados en un único volumen por UCOpress.El jurado del XVII Certamen de Relato Breve ha estado presidido por Israel Muñoz Gallarte, Vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba; Esperanza Jiménez Tirado, coordinadora del Club de Lectura de la Universidad de Córdoba; María Paz Aguilar Caballos, profesora titular de Química Analítica; José J. Albert Márquez, profesor contratado doctor de Filosofía del Derecho; Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna; Cristina M. Beltrán Aroca, profesora ayudante doctor de Medicina Legal y Forense; Carmen Liñán Maza, directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba; Pilar Montesinos Barrios, catedrática de Ingeniería Hidráulica; y Antonio Sarsa Rubio, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear.Esta XVII edición del Certamen ha rebasado con creces el nivel de participación de ediciones anteriores, al recibirse 349 relatos (231 de la modalidad senior y 118 de la modalidad junior).

La mayor participación ha correspondido a España, aunque, al tiempo, se han recibido contribuciones de numerosos países europeos (Estonia, Francia, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suiza) y americanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).