El espectáculo de Cruz Conde se adapta a las personas en espectro autista y con discapacidad auditiva

El espectáculo de luz y sonido de la calle José Cruz Conde de Córdoba, que se inaugura este viernes 3 de diciembre, ha ampliado sus pases navideños para adaptarlos a personas con discapacidad auditiva y a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). A las tres sesiones fijadas de las 18:30, 19:30 y 20:30, se sumarán dos pases con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00.

En concreto, el espectáculo adaptado de luces y sonidos comenzará a partir del sábado con estos horarios. Sin embargo, este viernes solo habrá un pase modificado a las 20:00.

Estos pases se han incorporado a la programación habitual para que las personas que tengan algún tipo de afección sensorial, como son aquellas con TEA, puedan disfrutar con tranquilidad del montaje navideño, según ha informado el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano

Además, todos los pases de esta temporada estarán adaptados para las personas con alguna discapacidad auditiva, tanto si utilizan un implante coclear como si es un audífono. Con estos cambios, a este colectivo no se le saturará la entrada de sonido de sus aparatos, sino que podrán escuchar perfectamente la música con un filtro.

Esta función estará disponible a partir de mañana y se pone en marcha activando la posición T de los audífonos e implantes. De esta forma, las personas con discapacidad auditiva tendrán una entrada totalmente limpia y podrán disfrutar del espectáculo con tranquilidad.

Jordano ha afirmado que "la inclusión es conseguir que todo el mundo pueda hacer lo que todo el mundo hace". Además, ha anunciado que también este 3 de diciembre se acotará un espacio especial en el espectáculo de luces para las personas con movilidad reducida debido a todo el volumen de público que se acumulará en la calle José Cruz Conde.

Mientras tanto, la empresa Iluminaciones Ximénez sigue realizando las pruebas de sonido con las canciones para el espectáculo de mañana, que se suman a los ensayos de luces que comenzaron ayer. Los temas que han sonado, por el momento, son los que ya se escucharon en la edición de 2019, como el All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Llega la Navidad de Miliki.