Estas son las primeras pruebas del espectáculo de luz y sonido navideño de la calle Cruz Conde de Córdoba

Los ensayos del espectáculo de luz y de sonido de Navidad de la calle Cruz Conde ya han comenzado. La empresa Iluminaciones Ximénez ha iniciado las pruebas del montaje que se inaugurará de manera oficial este viernes 3 de diciembre. Unos ensayos que han llamado la atención de los escasos viandantes que alrededor de las 22:00 pasebaan por esta zona de la capital.

Durante las últimas semanas, los trabajos de preparación del montaje no han parado en esta céntrica calle de la capital cordobesa. Un espectáculo que volverá a verse en la ciudad tras el parón del año pasado por la pandemia y que contará con tres pases, por los cinco de hace dos años, y 800.000 puntos de luz. Cada día, habrá tres pases: 18:30, 19:30 y 20:30.

Por el momento, se desconocen los temas que sonarán hasta el próximo día de Reyes en este espectáculo, si bien, el Ayuntamiento de Córdoba ya avanzó que no faltarán el All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Llega la Navidad de Miliki, dos grandes clásicos en lo que se refiere a canciones navideñas y que ya sonaron en la edición de 2019.

La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez resultó como adjudicataria del espectáculo principal de la Navidad en Córdoba, que dará luz y color a las noches de la calle Cruz Conde. Ximénez fue la única propuesta recibida por el Ayuntamiento el pasado septiembre y cuya licitación se firmó hace apenas unos días. El contrato, hasta 2023 y por un importe superior a los 1,3 millones de euros, recoge la puesta el montaje y desmontaje de la instalación.

El objetivo de ese año es superar el impacto que el espectáculo ya tuvo entonces, en su primer año, cuando tuvo una media de 15.000 espectadores al día.

La puesta a punto de la calle Cruz Conde coincide con la decoración navideña que lucen ya algunas de las calles de la capital, donde ya se pueden verse grandes maceteros o incluso luces como las que se han instalado en la calleja Barqueros, cuya decoración han sufragado los comerciantes y hosteleros de esta céntrica vía de Córdoba.