El espectáculo navideño de Cruz Conde tendrá tres pases diarios desde el 3 de diciembre

El espectáculo de luz y sonido navideño de la calle Cruz Conde ha reducido de cinco a tres sus pases diarios. Se trata de una medida que ha anunciado el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, en la presentación del mismo.

Esta reducción de pases se debe a las demandas planteadas por los vecinos de la calle y las molestias que generó en su su primera edición esta iniciativa, hace ahora dos años. Así las cosas, los pases serán diarios a partir del próximo 3 de diciembre y se prolongarán hasta el 5 de enero. Con todo ello, la música y las luces comenzarán a sonar y a brillar cada jornada a las 18:30 en el primer turno, el segundo pase será a las 19:30 y el último a las 20:30; cada uno de ellos tendrá una duración de diez minutos y contará con dos temas musicales que serán diferentes en cada uno de ellos "para no aburrir ni molestar a quien está en su casa o están trabajando". "Todos entendemos que es un pequeño sacrificio que tienen que hacer los vecinos de la zona por el bien de Córdoba y el bien de ellos mismos", ha anotado.

Los villancicos que sonarán durante todos estos días aún no se han hecho públicos porque serán "una sorpresa", si bien, Dorado ha reconocido que no faltarán el All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Llega la Navidad de Miliki, dos grandes clásicos en lo que se refiere a canciones navideñas y que ya sonaron en la edición de 2019.

Otra de las novedades del espectáculo es que se ha ampliado su extensión hasta los 378 metros y se quedará a poca distancia de la confluencia de Cruz Conde con Ronda de Tejares, lo que hace que "sea uno de los más grandes de España", ha destacado Dorado, quien ha añadido que el montaje contará en todo su extensión con 800.000 puntos de luz.

La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez resultó como adjudicataria del espectáculo principal de la Navidad en Córdoba, que dará luz y color a las noches de la calle Cruz Conde. Ximénez fue la única propuesta recibida por el Ayuntamiento el pasado septiembre y cuya licitación se firmó hace apenas unos días. El contrato, hasta 2023 y por un importe superior a los 1,3 millones de euros, recoge la puesta el montaje y desmontaje de la instalación.

El objetivo de ese año es superar el impacto que el espectáculo ya tuvo entonces, en su primer año, cuando superó los 3,9 millones de euros, con una media de 15.000 visitantes al día.

"Con este fantástico espectáculo vuelve la ilusión", ha señalado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la presentación del montaje. A su juicio, se trata de una iniciativa que "nos pone a la altura de Málaga y Vigo". Bellido ha considerado también que el montaje atraerá a la capital cordobesa a numerosos turistas, tanto de la provincia como del resto de España "y disfrutarán".

Otra de las consideraciones que ha hecho el primer edil ha sido que la puesta en marcha de este montaje en Cruz Conde "nos sirve para recuperar la autoestima en la ciudad". En esta misma línea, ha anotado que el espectáculo también servirá para afianzar al comercio, ya que "supone un impulso enorme para la ciudad en los servicios tras una época difícil".

Para dar a conocer el espectáculo de luz y sonido en Córdoba fuera de nuestras fronteras, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento va a hacer una campaña de promoción tanto a nivel autonómico como nacional, según ha avanzado la responsable del área, Isabel Albás, quien ha recordado que el desarrollo de esta iniciativa dejó en Córdoba más de 4,5 millones de euros en 2019.